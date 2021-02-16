Финпол выявил коррупционную схему по уклонению от уплаты налогов

Финансовой полицией в ходе проведения работы по защите добросовестных предпринимателей выявлена и демонтирована коррупционная схема по сокрытию налоговых платежей в особо крупном размере с ввоза товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в Кыргызскую Республику из стран членов ЕАЭС.

Как стало известно, преступные лица осуществляющие указанные незаконные действия будучи в предварительном сговоре с должностными лицами уполномоченных органов осуществляли подбор и вербовку граждан Кыргызской Республики за определенное денежное вознаграждение, планирующих переехать на постоянное место жительство в другое государство, с целью регистрации на их имя общества и последующего ввоза товаров народного потребления в крупных объёмах из стран членов ЕАЭС, без уплаты соответствующих налоговых платежей.

При этом, указанные лица за определённую плату осуществляли подготовку фиктивного пакета документов от имени иностранных хозяйствующих субъектов зарегистрированных на территории зарубежных стран (договора, инвойс, СМР и накладные) требующихся при ввозе ТМЦ, тем самым способствуя уклонению от уплаты налоговых платежей фактических хозяев ввозимых ТМЦ. Таким образом, у фактических хозяев ввозимых ТМЦ налоговые обязательства не возникали.

13 февраля 2021 года в ходе проведения соответствующих мероприятий задержан основной организатор указанной преступной схемы гражданин "А.А.". В отношении задержанного Первомайским районным судом г. Бишкек применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 г.Бишкек, до окончания следствия.

В ходе проведения обысков в машине и в доме "А.А." найдены и изъяты печати иностранных компаний (Республики Казахстан и Российской Федерации), бухгалтерские документы, паспорта граждан КР, а также денежные средства в крупном размере.

В настоящее время Финансовой полицией ведется активная работа, направленная на обеспечение экономической безопасности, в том числе защиты бизнеса. Хотелось бы отметить, что демонтаж указанной коррупционной схемы способствует благоприятному климату и равной конкуренции между добросовестными представителями бизнеса.