Не увлекаются ли руководители наших футбольных клубов продажей талантов?

На футбольном трансферном рынке появился большой спрос на кыргызстанских игроков. Наши мастера кожаного мяча играют во многих азиатских клубах, в России, странах ближнего зарубежья, а кое–то из них даже пробовал свои силы в европейских дружинах. Правда, цены на наших футболистов пока не высоки, но будем надеяться, что через несколько лет за форвардов, хавов и стопперов из Кыргызстана зарубежным клубам придется отдавать крупные суммы.

Помните песню Высоцкого о том, как "Итальянский клуб "Фиорентины" предлагал мильон за Бышовца"? Был такой футболист - Анатолий Бышовец - в сборной СССР и киевском "Динамо". Он почти в каждом матче расстраивал вратарей из команд соперников. Но в Советском Союзе купля–продажа футболистов считалась позорным явлением, поэтому пронырливые итальянские менеджеры из "Фиорентины" остались при своих интересах. Зато сегодня сами кудесники кожаного мяча мечтают быть проданными за большие деньги в известные команды.

Еще пять - шесть лет назад кыргызстанские игроки на футбольном рынке появлялись не часто. И не только потому что ими не интересовались за рубежом, а просто сделки по их купле–продаже осуществлялись не гласно и по довольно диким (по–другому и не скажешь) схемам. Так, талантливого выпускника детско–юношеской школы его наставники могли тайно отправить в российский или казахстанский клуб и за это получить хорошую мзду. Были случаи, когда кыргызстанских футболистов продавали в дружину соседней страны за комплект спортивной формы. К примеру, в середине 90–х годов после расформирования клуба "Алга" почти десять ее игроков уехали в клубы Казахстана. По идее, за вырученные деньги можно было создать новую команду, только кто получил за уехавших игроков компенсацию, до сих пор неизвестно.

Нынче переход отечественных игроков в зарубежные команды осуществляется официально, поэтому информацию о стоимости кыргызстанских футболистов на трансферных рынках можно получить свободно.

Самым дорогим футболистом нашей страны стал капитан сборной Кыргызстана и игрок красноярского "Енисея" Валерий Кичин. Его можно купить за 800 тысяч евро, а два года назад он стоил более миллиона евро. Наверно, наш стоппер в составе "Енисея" выступает не очень убедительно, но, скорее всего, стоимость Валерия снизилась из–за того, что он провел неудачный сезон в составе московского "Торпедо" и был вынужден вернуться в Красноярск. Но в любом случае, без Кичина оборона сборной Кыргызстана выглядит на поле слабовато. Так что он нам будет необходим еще долгие годы.

В прошлом году взлетела цена на атакующего полузащитника Гулжигита Алыкулова. Свою спортивную карьеру он начинал в кантской "Абдыш–Ате", затем поиграл в клубах Турции. Два года назад назад Алыкулова за 50 тысяч евро приобрел белорусский "Неман". В этом клубе Гулжигит получил прозвище кыргызский Месси. А прошлый сезон он уже выступал в алматинском "Кайрате". Трансферная стоимость этого игрока нынче составляет 750 тысяч евро, и, как утверждают казахстанские спортивные журналисты, если Гулжигит станет более результативным игроком, то есть начнет больше забивать голов, то его цена может вырасти по полутора миллионов евро.

Теперь уже бывший игрок бишкекского "Дордоя", защитник Тамерлан Козубаев на прошлой неделе подписал контракт с "Шинником" из Ярославля. Трансферная стоимость футболиста сегодня составляет 275 тысяч евро. Тамерлан выступал в клубах Малайзии, Латвии, а в составе сборной Кыргызстана забил два гола. Что примечательно, Козубаев умеет не только начать атаку своей команды, но и умело завершить ее. А свои прямые обязанности по ликвидации атак у ворот своей команды этот стоппер выполняет почти безукоризненно.

Ветеран сборной Кыргызстана и столичного "Дордоя" Мирлан Мурзаев обойдется его потенциальным покупателям в 300 тысяч евро. Этот футболист в молодые годы пробовал свои силы в московском "Локомотиве", играл в нескольких прибалтийских клубах, долгое время выступал в Турции. Год назад сорвался его трансфер в одну из команд Северного Кипра. Эта страна мировым сообществом, в том числе и Международной федерацией футбола, не признана, а потому "Дордой", где выступает Мурзаев и сам игрок, могли получить финансовые санкции. Мирлану уже 30 лет, а потому он, похоже, и не думает совершить очередные вояжи в зарубежные клубы. Вместо этого он создал футбольную школу, которой присвоил свое имя. Неплохой вариант для игрока, познавшего зарубежные клубы. Но его стоимость на трансферном рынке наверняка начнет скоро падать.

Лучший футболист Кыргызстана 2017 года полузащитник Муролим Ахмедов выступает нынче в команде "Бангладеш полис". Этот клуб приобрел его за 275 тысяч евро, и, кажется, не прогадал. Муролима называют дирижером команды за его умение грамотно организовывать атаки своей команды, находить слабые места в игре соперников. Очевидно, Муролим проведет в этой команде несколько сезонов, а там, глядишь, и его трансферная стоимость поднимется.

Полузащитник Бекжан Сагынбаев несколько лет выступает в столичном "Дордое", но тем не менее цена на него высокая (по нашим меркам, конечно). "Дордой" просит за этого игрока 200 тысяч евро, и, судя по всему, желающие приобрести Бекжана Сагынбаева скоро найдутся. Он уверенно играет в середине поля, может повести партнеров по команде за собой в атаку, надежно сыграть на передних рубежах защиты.

Защитник Азамат Байматов, который когда–то тоже признавался лучшим игроком Кыргызстана, выступает в команде "Куала–Лампур" (Малайзия). Команда приобрела его за 175 тысяч евро. Дешево! Байматов один из самых надежных стопперов нашей сборной, но, очевидно, сказались последствия травмы, которую Азамат получил два года назад. Футбольные агенты - ушлые люди. Они учитывают при покупке - продаже игроков все нюансы. Но вскоре трансферная стоимость нашего защитника обязательно повысится. Это игрок высокого класса.

А вот наши вратари на международном футбольном рынке стоят недорого. Павел Матяш - 150 тысяч евро, Кутман Кадырбеков - 75 тысяч, а ветеран Валерий Кашуба, который в свое время много поиграл в российских и казахстанских клубах, - всего 50 тысяч евро. И что самое печальное, никто из этих стражей ворот уже давно не получал приглашений из–за границы. Зато открытие прошлого года - 20–летний голкипер из "Дордоя" Эржан Токотоев - сейчас находится на просмотре в казахстанском клубе "Атырау". Точная сумма его возможного трансфера неизвестна, но меньше, чем за 200 тысяч евро, его продавать не следует. Если в карьере Токотоева все будет складываться удачно и он не снизит к себе требования, то в будущем наш страж ворот потянет минимум на 300 тысяч евро, а то и больше.

Всего, как утверждают футбольные статистики, за рубежом выступают 29 футболистов из Кыргызстана. Их общая трансферная стоимость составляет 5,5 миллиона евро. Сумма, конечно, не ахти какая. Лучшие игроки Узбекистана и Казахстана стоят по миллиону евро каждый. А за великого Месси "Барселона" заламывает 380 миллионов евро.

Но не увлекаются ли руководители наших футбольных клубов продажей талантов за рубеж? С одной стороны, они поступают правильно. Во многих странах национальные чемпионаты на порядок сильнее кыргызстанского первенства. Давно известно: только в игре против сильных соперников растет мастерство футболистов. Да и парням нужно зарабатывать. Спортивный век не долог. Выступая в наших командах, даже квартиру не купишь! Но с другой - "Дордой" и ошский "Алай" откровенно слабо выступают в розыгрыше Кубка Азиатской футбольной конфедерации. Еще ни разу они не вышли в финальную часть этого турнира, а ведь болельщики ждут от лидеров национального чемпионата побед. Поэтому уместен вопрос: что важнее для наших команд - распродажа игроков или клубные амбиции? Как здесь соблюсти баланс интересов?