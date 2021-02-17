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В Бишкеке автолюбители попадают в "бутылочное горлышко"

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- Сергей Швец
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Автолюбители просят столичные власти расширить часть улицы Ахунбаева - от Байтика Баатыра до Жукеева–Пудовкина. Из–за недостаточной ширины на этом отрезке затруднен проезд.

Дело в том, что улица Ахунбаева при движении в восточном направлении до пересечения с Байтика Баатыра имеет довольно внушительную ширину, позволяющую вместить большой поток транспорта. Но за перекрестком водителей ожидает самое настоящее "бутылочное горлышко" в виде значительного сужения дороги. Часть потока упирается в автобусную остановку и вынуждена перестраиваться в левый ряд, что сделать зачастую затруднительно и всегда сопряжено с риском возникновения аварии.

При этом физическая возможность расширить проезжую часть там есть. Для изучения ситуации на место была направлена комиссия в составе специалистов "Бишкекглавархитектуры", "Бишкекзеленхоза", управления капитального строительства, департамента городского хозяйства и управления патрульной службы милиции. Специалисты отдела дорожно–транспортного развития "Бишкекглавархитектуры" уже подготовили предварительную схему расширения проблемного участка. В настоящий момент проводится согласование со всеми заинтересованными органами.

Расширение проезжей части на указанном отрезке значительно повысит пропускную способность дороги, что особенно важно именно на этом перекрестке, так как в часы пик на его проезд уходит много времени.

кстати

Капитальный ремонт столичных дорог по линии гранта Китая возобновится 15 марта. Речь идет о второй фазе проекта "Развитие улично–дорожной сети", который финансируется властями соседней страны и выполняется их же строительной компанией. В его рамках предусмотрено обновление и строительство 60 магистралей общей протяженностью 70 километров и 5 мостов. Многие улицы из списка будут расширены или проложены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть.

Работа официально стартовала еще осенью прошлого года, были определены приоритетные улицы из общего числа. Так, 43 дорожные артерии будут приведены в порядок в текущем сезоне, а оставшиеся 17 - в следующем. К настоящему моменту разработаны схемы временного закрытия дорог с учетом предложений городских служб по ремонту инженерных сетей.

С 15 марта начнется строительство на улицах Сухэ–Батора - от Каралаева до Шабдана Баатыра, Ташкентской - от Турусбекова до Тоголока Молдо, Жайыл–Баатыра - от Чортекова до Алыкулова, Кокчетавской - от Махатмы Ганди до Тоголока Молдо, Койбагарова - от Жукеева–Пудовкина до Каралаева, Буденного - от проспекта Чуй до Жибек Жолу и так далее.


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URL: https://www.vb.kg/397433
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Бек
17.02.2021, 10:13

Математически давно уже было доказанно что разширение узких мест и бутылочных горлышек не улучшает а в целом ухудшает транспортный коллапс в городах.

Я бы наооборот тщательно выверенно, создал бы намеренно узкие места. Образующиеся там пробки отсекали бы лишний трафик по направлению Бишкека.

Тем более ,что после завершения дороги Бишкек- Кара-Балта на въезде в Бишкек будет постоянная огромная пробка.

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