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Полпредом парламента Кыргызстана в МПА СНГ вновь стал Нурбек Сатвалдиев

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- Евгений Денисенко
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Как сообщили в Межпарламентской Ассамблее СНГ, в Жогорку Кенеше Кыргызстана одобрена кандидатура на должность его полномочного представителя в этом международном объединении. Парламент республики в нем по-прежнему будет представлять Нурбек Сатвалдиев.

В МПА СНГ отметили, что свою работу на этом посту Нурбек Сатвалдиев начал в 2008 году. И качестве заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочного представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики успешно обеспечивал развитие и укрепление ее межпарламентских связей.

"Все это время кыргызские депутаты имели возможность активно налаживать сотрудничество в различных областях с парламентариями из других государств, участвовать в модельном законотворчестве, направлять свои рекомендации по вопросам сближения законодательства, а также осуществлять обмен информацией правового характера", - подчеркнули в МПА.

В своей деятельности Нурбек Сатвалдиев, как заявлено, неизменно придавал большое значение продвижению интересов Кыргызской Республики, популяризации информации о Кыргызстане и кыргызском народе. В частности, организовал ряд международных мероприятий, посвященных знаковым для КР личностям и событиям.

В числе таких мероприятий - Международная научно-практическая конференция "Мир Чингиза Айтматова: интеграция и диалог культур", Дни кыргызской культуры в Таврическом дворце, Международная научная конференция, посвященная деятельности советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии Исхака Раззакова и многие другие.

"Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ сердечно поздравляет Нурбека Абдрашитовича с утверждением на должность и желает ему продолжения успешной и плодотворной работы на этом поприще", - говорится в информационном сообщении МПА по данному поводу.

Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ- межгосударственный орган Содружества Независимых Государств, осуществляющий парламентское сотрудничество этих стран, разрабатывает совместные предложения их национальных парламентов по вопросам, представляющим взаимный интерес. Вносит значительный вклад в такие сферы, как формирование правовых основ функционирования СНГ, содействие поддержанию мира и безопасности, демократическим процессам и развитию парламентаризма, научно-представительская деятельность, гуманитарно-культурное сотрудничество, международная деятельность и внешние связи.


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URL: https://www.vb.kg/397437
Теги:
выборы, СНГ, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, МПА СНГ
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