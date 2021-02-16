"Ловушки для властей" или новые старые методы правления

Никто не должен отсиживаться в кабинетах

Премьер-министр Улукбек Марипов на селекторном совещании по подготовке к весенне-полевым работам заявил, что будет без предупреждения посещать регионы, чтобы лично убедиться, как идет работа, встречаться с фермерами, узнавать о насущных проблемах на местах. Акимы должны активно работать с фермерами, вести разъяснительную работу о целесообразности посева тех или иных востребованных на рынке агрокультур, сказал премьер-министр.

Кроме этого, Марипов отметил о необходимости налаживать механизмы сотрудничества с кластерными ассоциациями, создать логистические центры в каждой области, внедрить цифровые технологии в сельском хозяйстве, повысить продуктивность и качество продукции животноводства.

Сегодня днем он обратился к кыргызстанцам, скорее к госслужащим, со словами: "Пришло время исправляться, обновляться, развиваться. Каждый должен начать с себя. Быть примером для подражания. Каждый ваш шаг на виду".

Внезапность – метод коммунистов

Экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Абдырахманов прокомментировал на своей странице в Фейсбуке слова премьер-министра. "Раньше первые секретари райкомов надевали резиновые сапоги и внезапно появлялись на пшеничном поле, чтобы проверить поливные работы", - написал он.

По его мнению, такими внезапными походами они развалили страну. В демократических странах формируется система, которая работает сама, самостоятельно. Как отмечает Абдырахманов, власть разрабатывает основы реформ, создает условия для их реализации, затем мониторит их выполнение. "А у наших бедолаг-акимов ни бюджета, ни властных полномочий нет, сегодня эти акимы на местах проводят собрания и повторяют сегодняшние слова премьера, который может нагрянуть внезапно", - пишет экс-депутат.

"Ловушки" для властей

"Неправильно всем нам сидеть и обливать себя грязью. В этом году исполняется 30 лет независимости Кыргызской Республики, для знающего - большая радость, глубокий смысл. Последние 30 лет - это наша жизнь, наша работа, наш опыт, наша история ... и хорошее, и плохое делали мы сами. Даже если мы не делали плохого своими руками, мы поддерживали тех, кто это делал, аплодировали, возносили и голосовали. Нельзя отрицать, что каждый из нас имеет отношение к хорошему и плохому. Вот почему так важно не рвать на себе волосы. Лучше прояснить причины плохого, понять их и извлечь урок, постараться, чтобы наша страна двигалась в правильном направлении", - написал на своей странице в Фейсбуке общественный деятель, бывший губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев.

Он также рассказал о чертовой дюжине "ловушек", в которые "желательно не попадать властям". По его мнению, это Конституция, состав правительства, Кумтор, Раим, таможня, ГКНБ, суды, внешний долг, рудник Жетим-Тоо, золото Жеруя, уран Кызыл-Омпола, золото Солтон-Сары и муфтий.