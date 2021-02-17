Парламент Франции принял проект о защите республиканских ценностей

Нижняя палата французского парламента - Национальное собрание - приняла в пером чтении резонансный законопроект о защите республиканских ценностей.

Документ поддержали 347 депутатов, против выступил 151, воздержались 65.

Такой результат голосования приветствовал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В проекте прописаны меры по борьбе с разжиганием ненависти в интернете. Так, вводится новый состав преступления - создание опасности для жизни человека через распространение злонамеренной информации о нем. По этой статье может грозить до трех лет лишения свободы и штраф 45 тысяч евро. Ввести такое наказание решили после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати, который стал объектом нападок в социальных сетях.

В случае вступления документа в силу усилится контроль за деятельностью религиозных организаций и прозрачностью их финансирования. Так, необходимо будет декларировать пожертвования свыше десяти тысяч евро, поступившие из-за рубежа.

Законопроект также ужесточает контроль за образованием детей на дому. Начиная с 2022 года родители, чьи дети не ходят в школу, должны будут получать разрешение на домашнее обучение. Его будут выдавать лишь в исключительных случаях, например, если ребенок не может посещать школу по состоянию здоровья.

Помимо этого, проект вводит меры по ужесточению борьбы с полигамией, а также строгий запрет на так называемые "сертификаты девственности". Врачу, выдавшему такую бумагу будет грозить год тюремного заключения.

Источник: РИА Новости