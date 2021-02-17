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При получении взятки задержан следователь Ленинского УВД (видео)

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- Екатерина Улитина
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Финансовой полицией по г. Бишкек совместно с СВР ГУВД г.Бишкек задержан следователь Следственной Службы УВД Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

"В Финансовую полицию поступило заявление от гражданина "А.К." по факту вымогательства денежных средств со стороны следователя УВД Ленинского района г.Бишкек, за положительное решение вопроса. Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий сотрудниками Финансовой полиции по г. Бишкек совместно с СВР ГУВД г.Бишкек при получении взятки с поличным задержан в здании следователь СС УВД Ленинского района г.Бишкек К.Н.", - говорится в сообщении ГСБЭП.

В отношении задержанного Первомайским районным судом г. Бишкек применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 г.Бишкек, сроком на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/397441
Теги:
задержание, Бишкек, Кыргызстан
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