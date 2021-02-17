В Кыргызстан продолжают незаконно завозить крупный рогатый скот из стран-членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Очередные факты ввоза крупного рогатого скота без соответствующих разрешительных документов установили сотрудники Государственной налоговой службы КР на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

В частности, в течение одной недели были установлены факты попыток незаконного ввоза крупного рогатого скота общей численностью 1002 головы, из них через контрольно-пропускной пункт "Чалдовар автодорожный" – 327 голов КРС, на КПП "Ак-Тилек автодорожный" – 675 голов КРС.

У импортеров отсутствовала справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара, а у некоторых количество фактического поголовья не соответствовало данным, указанным в сопроводительных накладных.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.