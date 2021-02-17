Погода
$ 84.20 - 84.58
€ 101.80 - 102.97

В Кыргызстан продолжают незаконно завозить крупный рогатый скот

242  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстан продолжают незаконно завозить крупный рогатый скот из стран-членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Очередные факты ввоза крупного рогатого скота без соответствующих разрешительных документов установили сотрудники Государственной налоговой службы КР на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

В частности, в течение одной недели были установлены факты попыток незаконного ввоза крупного рогатого скота общей численностью 1002 головы, из них через контрольно-пропускной пункт "Чалдовар автодорожный" – 327 голов КРС, на КПП "Ак-Тилек автодорожный" – 675 голов КРС.

У импортеров отсутствовала справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара, а у некоторых количество фактического поголовья не соответствовало данным, указанным в сопроводительных накладных.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397449
Теги:
ГНС, Погранслужба, налоги, импорт, ЕАЭС, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  