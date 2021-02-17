В Бишкеке пройдет выставка одного из классиков кыргызской школы живописи

В Бишкеке 18 февраля в 15.00 в Российском центр науки и культуры (бул. Эркиндик, 2/1) откроется ретроспектива работ Федора Стукошина (1914-1974), одного из основоположников и классиков кыргызской школы живописи.

Как отмечается, выставка посвящена 107-й годовщине со дня рождения живописца и организована фондом Федора Стукошина совместно с РЦНК в Бишкеке.

В ее экспозицию вошли портреты, пейзажи и натюрморты, написанные художником в 1950-е –70-е гг. прошлого века. Эти работы не были ранее известны широкой публике и выставляются семьей художника впервые. Речь идет о таких работах как "Шахтерка" (1954), "Портрет жены" (1961), "Иней" (1965), "Подсолнухи" (1972) и др.

Приглашаем всех желающих посетить открытие выставки. Вход свободный. Экспозиция будет доступна для посещения до 26 февраля.

Справка: Федор Стукошин (1914-1974) – уроженец Смоленской области. Выпускник Омского художественно-педагогического техникума им. М. Врубеля. В Кыргызстан Федор Стукошин приехал в 1940 г. Во время Великой Отечественной войны служил в составе Панфиловской дивизии. С 1949 года член Союза художников СССР. С 1952 г. и до конца жизни преподавал живопись во Фрунзенском художественном училище (ныне Кыргызское государственное художественное училище им. С. А. Чуйкова). Среди его учеников известные кыргызстанские художники Суйменкул Чокморов, Владимир Буторин, Абдрай Осмонов, Сапар Торобеков и др. Работы художника входят в постоянную экспозицию КНМИИ им. Г. Айтиева, Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, их можно увидеть в постоянных экспозициях многих музеев, галерей во многих странах мира, они есть в частных собраниях.

Фонд Фёдора Стукошина – некоммерческая организация, целью которой является сохранение и развитие культурного наследия русского художника Федора Стукошина. Деятельность Фонда направлена на поддержку и развитие изобразительного искусства, сохранение историко-культурного наследия, художественное просвещение широких кругов общественности.