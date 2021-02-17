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СМИ: Райымбек Матраимов женит сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра

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- Екатерина Улитина
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Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы женит сына на дочери узбекского бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра. Об этом сообщает reporter.kg со ссылкой на собственные источники.

"По некоторым данным, свадьба пройдет в Казахстане в городе Алматы, сейчас идет подготовка к праздничному торжеству. Сын бывшего госслужащего Бакай Матраимов посещал дорогую частную школу в Лондоне", - сообщает агентство.

Хабибулла Абдукадыров узбекский бизнесмен, который перевозил товары из Китая в Узбекистан через Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/397463
Теги:
свадьба, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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