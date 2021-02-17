Погода
$ 84.20 - 84.58
€ 101.80 - 102.97

Кто извне финансирует в Кыргызстане оппозиционные страницы в соцсетях?

252  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане так называемые оппозиционные силы, которые организовывают митинги против коррупции, очень активно используют социальные сети. При этом их материалы очень быстро распространяются среди общественности. По словам отечественного IT-специалиста, для этих целей широко используется платная реклама в Facebook или Target.

Как известно, в современном мире подобные информационные мероприятия требуют значительных финансовых вливаний. Итак, давайте посмотрим, кто в настоящее время финансирует и управляет подобными страницами в Facebook.

Возьмем для примера страницу "Али Токтакунов коррупциянын душманы". Управляют ею 3 человека: 2 из Кыргызстана и 1 из Турции. Интересно, но призыв с этой страницы на митинг против коррупции в Бишкеке 14 февраля до сих пор оплачивается. В этой связи напрашиваются вопросы: откуда деньги и кто в Турции оказывает поддержку?

"Kyrgyz Azattyk Unalgysy" в фейсбуке администрируют из Чехии - 12 человек, из Кыргызстана – 5 и из США – 1, что еще раз подтверждает, что издание контролируется извне. При этом финансовые источники этих страниц скрыты и не показаны.

Страницей "Kloop" управляют 30 человек из Кыргызстана, 1 из Нидерландов, 1 из Казахстана и 1 из России.

Страницу "Настоящее время. Азия" ведут 27 человек из Чехии, 2 из Украины, 2 из Молдовы, 2 из России и 1 из Сербии.

Страницу политического движения "Umut2020" ведут 1 человек из Кыргызстана и 1 из США.

Страницей "BespredelKG" управляет 1 человек из Кыргызстана и 2 из Дании.

Телеканал "Апрель" в фейсбуке шесть раз менял название. При этом издание присвоила себе страницы "5 канала" и программы "Күн Деми" с этого же телеканала. Управляют ими 14 человек из Кыргызстана.

В итоге с августа 2020 года в фейсбуке на рекламные статьи в Кыргызстане было официально потрачено 80 850 долларов или 6 872 250 сомов.

Исходя из этих данных приходишь к выводу, что все эти разговоры про внешнее влияние и западное финансирование далеко не беспочвенные. Получается, что то же таргетирование в соцсетях, в зависимости от финансирования, вполне может раскачать ситуацию в стране. Может в этом случае силовикам стоит усилить работу именно в этом направлении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397466
Теги:
Facebook, оппозиция, социальные сети, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  