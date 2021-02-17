Кто извне финансирует в Кыргызстане оппозиционные страницы в соцсетях?

В Кыргызстане так называемые оппозиционные силы, которые организовывают митинги против коррупции, очень активно используют социальные сети. При этом их материалы очень быстро распространяются среди общественности. По словам отечественного IT-специалиста, для этих целей широко используется платная реклама в Facebook или Target.

Как известно, в современном мире подобные информационные мероприятия требуют значительных финансовых вливаний. Итак, давайте посмотрим, кто в настоящее время финансирует и управляет подобными страницами в Facebook.

Возьмем для примера страницу "Али Токтакунов коррупциянын душманы". Управляют ею 3 человека: 2 из Кыргызстана и 1 из Турции. Интересно, но призыв с этой страницы на митинг против коррупции в Бишкеке 14 февраля до сих пор оплачивается. В этой связи напрашиваются вопросы: откуда деньги и кто в Турции оказывает поддержку?

"Kyrgyz Azattyk Unalgysy" в фейсбуке администрируют из Чехии - 12 человек, из Кыргызстана – 5 и из США – 1, что еще раз подтверждает, что издание контролируется извне. При этом финансовые источники этих страниц скрыты и не показаны.

Страницей "Kloop" управляют 30 человек из Кыргызстана, 1 из Нидерландов, 1 из Казахстана и 1 из России.

Страницу "Настоящее время. Азия" ведут 27 человек из Чехии, 2 из Украины, 2 из Молдовы, 2 из России и 1 из Сербии.

Страницу политического движения "Umut2020" ведут 1 человек из Кыргызстана и 1 из США.

Страницей "BespredelKG" управляет 1 человек из Кыргызстана и 2 из Дании.

Телеканал "Апрель" в фейсбуке шесть раз менял название. При этом издание присвоила себе страницы "5 канала" и программы "Күн Деми" с этого же телеканала. Управляют ими 14 человек из Кыргызстана.

В итоге с августа 2020 года в фейсбуке на рекламные статьи в Кыргызстане было официально потрачено 80 850 долларов или 6 872 250 сомов.

Исходя из этих данных приходишь к выводу, что все эти разговоры про внешнее влияние и западное финансирование далеко не беспочвенные. Получается, что то же таргетирование в соцсетях, в зависимости от финансирования, вполне может раскачать ситуацию в стране. Может в этом случае силовикам стоит усилить работу именно в этом направлении.