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Бишкекчане жалуются на электронную запись в школу для первых классов

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- Н Крайнова
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В Бишкеке родители будущих первоклассников жалуются на работу электронной записи в первый класс, которая стартовала 15 февраля.

Для подачи заявки необходимо зарегистрировать ребенка в личном кабинете на портале http://mektep.edu.gov.kg, прикрепив все необходимые документы.

В этом году родители могут подать заявку в любую желаемую школу. Обычно конкуренция разворачивается вокруг учебных заведений, считающихся престижными. Чтобы успеть попасть в выделенные квоты, многие родители приступили к регистрации именно с того момента как был дан официальный старт - в полночь 15 февраля. И с первых же минут возникли технические проблемы. Некоторых школ вовсе невозможно было найти на сайте.

- При входе в систему в 00:00 фото документов с телефона не выгружались, а при входе с компьютера школы №17 и №26 не были в списке. Я пыталась обновить и зарегистрироваться как минимум 50 раз до 03:00, но безуспешно. Нет в списке. Вам не кажется, что при звонке в отдел образования мэрии до 15 февраля бывают такие ошибки? – возмущается пользователь Фейсбука Нурила Сулайманова.

- С двенадцати ночи мы пытались зарегистрироваться, но безуспешно, сайт просто не показывал список школ. По микроучастку относимся к ШГ№13, документы все на руках. С утра ситуация та же самая была, но в статистике было показано, что более 150 заявлений уже на рассмотрении! В 9 утра сайт работал с перебоями. В 10 утра уже высветилось уведомление, что мест нет, - возмущается бишкекчанка Лола Абдухаметова.

- У меня получилось с 50-й попытки. Все время скидывала система, не было списка школ, и почему-то нет очень многих номеров домов. Не прекращая попыток, я заполняла данные. В какой то момент в два часа ночи загруженность системы наверное была не такая большая и у меня получилось, но из-за отсутствия номеров дома, получилось так, что желаемая школа оказалась вне микроучастка, но тем не менее получилось. Я не понимаю неужели нельзя это как то оптимизировать? – спрашивает другая родительница Асель Апасова.

В Управлении образования корреспонденту "ВБ" сообщили, что технические накладки возможно были из-за большого количества заявок.

- Есть школы, которые в течение 20 минут были заполнены по микроучастку и внемикроучастка. Техническое сопровождение АИС "Электронная запись в школу" осуществляет ГП "Соцсервис". Причины технического сбоя могут быть по различным причинам, скорость интернета, возможности технических средств через которые производилась регистрация (компьютер, телефон и т.д.), - сказал "ВБ" специалист управления образования Данияр Абдуазизов.

Судя по статистике, которая на среду, 17 февраля отражается на сайте самыми востребованными оказались гимназии № 13, 67, 70, учебно–воспитательные комплексы №12, 26, 61.

В этом году в столичных школах насчитывается 16 тысяч 813 мест в первых классах, из которых на сегодняшний день уже заняты 2 тысячи 724. Еще 2 тысячи 230 на рассмотрении в ожидании одобрения.

Не повезло детям микрорайона Городок энергетиков. По прописке они относятся не к столице, а к Аламудунскому району, хотя здесь нет сельских частных домов, а городские многоэтажки.

- Нашего района вообще нет на сайте электронной записи в первый класс. Ближайшие сельские школы находятся в селе Лебединовка, за много километров от наших домов. Между тем в шаговой доступности, в соседнем микрорайоне Аламедин-1 есть школы. Но ведь дети должны иметь право ходить в школу около дома! – жалуется жительница Городка энергетиков Нина.

- В случае если по микроучастку ребенок не смог пройти регистрацию, необходимо рассмотреть близлежащие школы, где имеются свободные места. До 15 августа электронная запись в школу принимает детей в школы города Бишкек фактически проживающих на территории города, согласно предоставленным справкам с места жительства. После 15 августа жители приграничных районов города. Могут подавать заявки в школы, где имеются свободные места, - ответил специалист управления образования мэрии Бишкека Данияр Абдуазизов.

В управлении образования столицы сообщают, что по всем возникающим вопросам, можно обратиться по номерам телефонам: 613972, 612340.

• Первомайский район – 660689;

• Ленинский район – 656893;

• Свердловский район – 536338;

• Октябрьский район – 511820.

Для технической поддержки: 0706 12 22 11, 0776 12 22 11, 0556 12 22 11.


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URL: https://www.vb.kg/397471
Теги:
образование, социальные сети, школа, Бишкек, Кыргызстан
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