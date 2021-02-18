Акун: Президенту пора заняться нацпроектами, а не комментировать "текучку"

Президент работает на посту менее 20 дней, а за это время уже успели провести десятки митингов, затеять с ним судебный спор, передумать и потребовать отставки. Ни в одной стране мира подобного нет, считает бывший Омбудсмен, один из членов конституционного совещания Турсунбек Акун.

В интервью VB.KG он рассказал о достоинствах и недостатках проекта новой Конституции, о критиках основного закона и на чем должен сконцентрировать внимание президент.

- Сейчас каждый должен исполнять свои обязанности: президент, премьер-министр, депутаты, каждый гражданин. Практику митингов и пикетов надо оставить хотя бы на время, надо дать президенту время, чтобы он смог реализовать планы. А глава государства пора сосредоточиться на национальных проектах государственной важности в образовании, промышленности и энергетике, а не комментировать каждый инфоповод, который обсуждают в сети. Для этого есть министры, прокуратура, ГКНБ, аппарат президента и другие чиновники, - считает Турсунбек Акун.

При этом бывший Омбудсмен не испытывает иллюзий по поводу будущего Кыргызстана.

- Я как каждый человек верю в лучшее, надеюсь, что страна сможет достойно пройти испытания и начать развиваться, но это зависит от множества факторов: геополитических, экономических, природных и эпидемиологических. Прогнозировать что-то сложно, - говорит Акун.

Он утверждает, что ситуация осложняется тем, что на политический расклад в Кыргызстане пытаются повлиять извне.

- Мне поступают сведения, что юристы, которые сейчас критикуют новую Конституцию получают финансирование из заграницы через различные программы. Они манипулируют информацией, искажая ее. При этом, во время разработки документа мы неоднократно приглашали этих юристов принять участие в совещаниях. Но никто из них не пришел, а те, кто пришли вскоре покинули заседание. Ни Омурбек Текебаев, ни Роза Отунбаева не захотели принять участие в разработке Конституции, но зато теперь активно участвуют в своих мероприятиях, где критикуют проект Конституции. Есть внешние силы, которые заинтересованы, чтобы мы жили по прежним законам, когда богатеют только партийные боссы, а простые люди нищают. Ни один чиновник, мэр и даже президент не несет ответственность за принятые решения, - уверен Акун.

Новая же Конституция, по мнению правозащитника дает четкий посыл - президент несет личную ответственность за работу исполнительной власти.

- Самое главное нам удалось не только сохранить то хорошее, что было в действующей конституции в разделе прав человека, но и дополнить эту главу. К нам поступило около 70 различных предложений. Очень настойчиво просили убрать слово "светское" из основного закона, даже угрожали, но наша группа отстояла фундаментальные понятия. Более того, мы добавили пункт о том, что государство берет на себя обязательства по погребению, включили пункт о прожиточном минимуме. Это насущные для людей проблемы. Но главное, что глава о правах и свободах человека соответствует международным стандартам и я готов это доказать каждому, - говорит Турсунбек Акун.

При этом он отмечает, что в проекте новой Конституции есть пункты, которые требуют обсуждения.

- Лично я думаю, что дискуссии могут быть в пункте, где совместили должности председателя кабмина и главы аппарата президента в одном должностном лице. Я сам проголосовал за эту норму, но теперь понимаю, что здесь есть над чем подумать. Вполне могут быть и другие пункты, которые требуют обсуждения, но проблема в том, что молодые юристы не хотят конструктивно вести диалог, не хотят идти на дебаты, пусть даже в прямом эфире. Они собираются на своих закрытых мероприятиях и критикуют, пологая, что только они знают как правильно писать законы и как защищать права людей. Хотя я давно работаю в этой сфере и знаю как минимум не меньше, чем они. Я точно могу сказать, что сейчас ситуация с правами человека в Кыргызстана намного лучше, чем раньше. Я из числа первых правозащитников в стране и помню как мы начинали работать. У нас не было хорошей одежды, не было зарплаты и дорогих машин какие есть у нынешних молодых юристов, нас не защищал ни один закон. Когда мы выходили со своими требованиями к Белому дому нас задерживали и назначали административные аресты и штрафы. Разве сейчас можно такое представить? Каждую неделю ходят марши на площадь. Разве их задерживают или притесняют? Но появляется вопрос: а зачем вы это выходите? Разве вас отказываются слушать? Разве у вас нет других площадок, кроме уличной демократии? Раньше за высказывание мнения арестовывали. В свое время меня похитили спецслужбы и держали в подвале 15 дней, потом выбросили у здания 4 горбольницы. Теперь можно говорить, критиковать, спорить, и отстаивать свое мнение. Но этим людям не нужно диалога. Они элементарно не могут проявить уважение к оппоненту, грамотно вести дискуссию и парировать доводы другой стороны, - говорит Турсунбек Акун.

Он уверен, что большинство критиков отрабатывают интересы внешних и внутренних игроков, которых устраивает нынешняя система госуправления.