В Бишкеке начали устанавливать люки с замками

В последнее время мэрия зафиксировала огромное количество случаев краж крышек ливнеприемников. Потому столичные власти совместно с милицией провели обход точек приема металлолома.

Крышки люков всегда были излюбленным предметом для воров - никем не охраняются, легко снимаются да и весят прилично. Правда, далеко не все скупщики готовы принимать такой товар, так как при очередном милицейском рейде не оберешься неприятностей за скупку краденого.

Однако, по сообщению мэрии, фактов кражи крышек ливне-приемников меньше не становится. Стоить отметить, что если раньше пропадали люки и решетки только на проезжей части, то в настоящее время их воруют и на остановках, тротуарах, съездах с дорог и так далее.

В этой связи столичные власти начали устанавливать люки со специальными замками. С начала года муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" уже установило 49 запирающих устройств.