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В Москве молодой кыргызстанец избил местного жителя

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- Евгений Денисенко
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Сотрудниками полиции Москвы задержан 22-летний уроженец Кыргызстана. Он подозревается в избиении 24-летнего москвича и его травмировании.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел 17 января около 22.00, на стоянке автотранспорта. В ходе возникшего конфликта один молодой человек нанес другому увечья, несколько раз ударил его по голове автомобильной щеткой для очистки от снега.

На следующий день потерпевший отправился в больницу и снял побои, ему также понадобилась врачебная помощь. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Еще через день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался трудовой мигрант из Кыргызстана, работающий курьером в японском ресторане.

Как сообщается, кыргызстанец уже признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде. Его причастность к избиению доказана. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция по ней предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/397484
Теги:
избиение, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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