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Эльдар Абакиров, Аймен Касенов и Клара Сооронкулова объединились

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- Мария Стрельцова
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Лидеры трех партий – Эльдар Абакиров, Аймен Касенов и Клара Сооронкулова – объединяют усилия в выборах в местные Кенеши. Об этом заявил Аймен Касенов на своей странице в Фейсбуке.

По его сообщению, подписание Меморандума об объединении и готовности выдвигаться единой партией на выборах в Бишкекский городской Кенеш, а также о планах и общих целях лидеры и представители партий расскажут журналистам и общественности завтра, 18 февраля.

Все трое участвовали в президентских выборах.

Ранее Касенов отмечал, что начнется подготовка новой, прогрессивной элиты, способной провести необходимые реформы во всех отраслях и по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/397485
Теги:
Клара Сооронкулова
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