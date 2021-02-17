Эльдар Абакиров, Аймен Касенов и Клара Сооронкулова объединились

Лидеры трех партий – Эльдар Абакиров, Аймен Касенов и Клара Сооронкулова – объединяют усилия в выборах в местные Кенеши. Об этом заявил Аймен Касенов на своей странице в Фейсбуке.

По его сообщению, подписание Меморандума об объединении и готовности выдвигаться единой партией на выборах в Бишкекский городской Кенеш, а также о планах и общих целях лидеры и представители партий расскажут журналистам и общественности завтра, 18 февраля.

Все трое участвовали в президентских выборах.

Ранее Касенов отмечал, что начнется подготовка новой, прогрессивной элиты, способной провести необходимые реформы во всех отраслях и по всей стране.