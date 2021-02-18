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Экстремальная зима в США привела к человеческим жертвам

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- ВБ
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Снежная буря, которая пришла на юг США, стала причиной гибели 21 человека, миллионы семей остались без электричества.

Как отмечает "Би-би-си", сообщения о гибели людей из-за снега и мороз стали причиной смерти людей в Техасе, Луизиане, Кентукки, Северной Каролине и Миссури. В эту статистику вошли и погибшие в ДТП, и те, кто отравился угарным газом (СО) используя топливные генераторы или пытаясь согреться в заведенных машинах.

Из-за непогоды в Техасе зафиксированы несколько аварий на электросетях, в то время как потребление электричества в штате, который не привык к низким температурам, только растет. Местные жители остались не только без света, но и без воды. Некоторые жители Техаса жалуются в соцсетях, что жгут мебель, чтобы согреться.

Как ожидается, морозная погода в штате сохранится до выходных. Предупреждение о погодной опасности затронет как минимум 150 млн американцев.

На 16 февраля 73% территории США оказалось покрыто снегом. Снежная буря затронула даже некоторые районы северной и центральной Мексики.


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URL: https://www.vb.kg/397486
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