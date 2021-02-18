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Дети в школах и детсадах Бишкека пройдут медобследование с ПЦР-анализом

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- Оксана Гут
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Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков провел оперативное совещание по случаям заболевания детей пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Новиков подчеркнул, что складывающаяся ситуация с заболеваемостью детей пневмонией, ОРВИ и синдромом Кавасаки вызывает у общественности большую обеспокоенность. Он подверг критике работу соответствующих органов по отсутствию плана мероприятий по медицинскому наблюдению детей в возрасте до 14 лет.

"Необходимо создать единую информационную медицинскую базу детей в возрасте до 14 лет и вести ежедневный учет заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Все образовательные учреждения, вне зависимости от формы собственности, должны регулярно представлять информацию по каждому ребенку. Дошкольные и школьные учреждения в настоящее время работают в ограниченном формате. Без анализа влияния традиционного учебного процесса в период пандемии COVID-19 на здоровье детей мы не можем говорить о его полноценном возобновлении", - отметил вице-премьер-министр и дал следующие поручения:

Министерству здравоохранения и социального развития КР совместно с мэрией города Бишкек и Министерством образования и науки КР необходимо в недельный срок провести медицинское обследование детей, обучающихся в режиме офлайн в дошкольных и школьных учреждениях города Бишкек с проведением ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию в случае наличия соответствующих симптомов. Кроме того, поручено разработать план мероприятий по медицинскому наблюдению детей в возрасте до 14 лет с ежедневным учетом их заболеваемости ОРВИ и пневмонией.

Также даны поручения по обеспечению условий для проведения добровольной вакцинации детей противогриппозной вакциной в государственных и частных медицинских организациях. Особое внимание при этом следует уделить проведению информационной работы среди населения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и своевременного обращения к медицинским работникам при наличии симптомов COVID-19 и пневмонии.

Первый вице-премьер-министр заключил, что профилактические осмотры детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях должны проводиться на системной основе. Таким образом, начиная со следующей недели, данная практика должна быть внедрена в каждом образовательном учреждении с организацией дежурства медицинского персонала в них.


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URL: https://www.vb.kg/397490
Теги:
дети, детский сад, правительство, школа, Кыргызстан, Артем Новиков, коронавирус, карантин, пандемия
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