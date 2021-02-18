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Соотечественники рассказали, что ждут от визита Садыра Жапарова в Россию

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- Виктория Гунгер
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Тысячи кыргызских граждан вынуждены были вернуться на родину в прошлом году из-за карантина. При этом они не ждут, что в ближайшем будущем для них будут созданы рабочие места в КР и хотят вернуться в Россию. Об этом онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир" сообщила председатель Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" (Екатеринбург) Гулшан Долонбаева.

По ее словам, от визита Садыра Жапарова в Россию мигранты ожидают решения именно этих вопросов.

- Кроме того, крайне важен вопрос медицинского страхования детей мигрантов. Когда Кыргызстан вступал в ЕАЭС, этот вопрос выпал из поля зрения. Для предпринимателей по-прежнему актуальным остается вопрос о снятии ограничений на объемы денежных переводов, - отметила Долонбаева.


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URL: https://www.vb.kg/397508
Теги:
миграция, президент, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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Комментарии
Мигрант
18.02.2021, 15:07

Что он может сделать? Как можно с ним договориваться? На каком языке будет переговоры, как у него с русским языком? Разные весовые категории один грамотный, интеллигентный, образованный, а другой физкультурник...

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