Соотечественники рассказали, что ждут от визита Садыра Жапарова в Россию

Тысячи кыргызских граждан вынуждены были вернуться на родину в прошлом году из-за карантина. При этом они не ждут, что в ближайшем будущем для них будут созданы рабочие места в КР и хотят вернуться в Россию. Об этом онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир" сообщила председатель Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" (Екатеринбург) Гулшан Долонбаева.

По ее словам, от визита Садыра Жапарова в Россию мигранты ожидают решения именно этих вопросов.

- Кроме того, крайне важен вопрос медицинского страхования детей мигрантов. Когда Кыргызстан вступал в ЕАЭС, этот вопрос выпал из поля зрения. Для предпринимателей по-прежнему актуальным остается вопрос о снятии ограничений на объемы денежных переводов, - отметила Долонбаева.