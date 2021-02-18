Эксперт: Кыргызстан пока не сможет развиваться без помощи "из вне"

В ближайшие годы из-за нехватки финансовых средств Кыргызстан встать на путь самостоятельного развития не сможет. Понятно, что понадобится помощь извне. Об этом онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир" сообщил экс-замминистр МИД, профессор Дипакадемии КР Аскар Бешимов.

По его словам, здесь на первый план выходит политика.

- Садыр Жапаров заявил, что страна в отношениях с внешним миром будет придерживаться политики многовекторности и выгодности. Я думаю, о том, в какую сторону мы движемся, и как будем выходить из экономического кризиса. Будут ли в полном объеме возобновлены взаимоотношения с Западом? Изменится ли отношение Кыргызстана к таким проектам, как "Один пояс – один путь", ЕАЭС, ОДКБ и т.д.? Говорить об этом можно будет уже 25 февраля – после заявлений, которые прозвучат в рамках предстоящего визита нашего, - отметил дипломат.