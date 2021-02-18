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Специалист по госзакупкам Минфина возместил ущерб государству в 2 млн сомов

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- Оксана Гут
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По факту злоупотребления должностным положением задержан бывший специалист по государственным закупкам проекта "Устойчивое развитие Иссык-Куля" при Министерстве финансов КР. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

15 февраля АКС ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением задержан бывший специалист по государственным закупкам проекта "Устойчивое развитие Иссык-Куля" при Министерстве финансов КР Дж. М. Дж.

В ходе проведённых мероприятий установлен факт нецелевого использования финансовых средств и завышения физических объемов строительных работ при реабилитации и строительстве водозаборного сооружения в г. Каракол Иссык-Кульской области отдельными должностными лицами мэрии г. Каракол, Каракольского предприятия "Водоканал" и Министерства финансов КР.

"Бывший специалист по государственным закупкам проекта "Устойчивое развитие Иссык-Куля" при Министерстве финансов КР Дж. М. Дж. в период с 2014 по 2017 годы систематически получал денежные вознаграждения от подрядных организаций за положительное решение вопроса приема акта выполненных работ, общая сумма которой составила более 3,5 млн сомов", - информируют в ведомстве.

В ходе следственных мероприятий, Дж. М. Дж. задержан в порядке статьи 98 и статьи 99 УПК КР по подозрению в совершении преступления ч.3 статьи 204 УК КР и водворен в ИВС г. Каракол. Последний полностью признал свою вину и возместил в бюджет государства часть нанесенного ущерба в размере 2 млн сомов.

АКС ГКНБ продолжаются оперативно-следственные мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству, а также установлению других должностных лиц, причастных к противоправным деяниям при осуществлении реабилитации и строительства водозаборного сооружения г. Каракол.


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URL: https://www.vb.kg/397513
Теги:
ГКНБ, госзакупки, задержание, Иссык-Кульская область, строительство, АКС ГКНБ, Кыргызстан, ущерб
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