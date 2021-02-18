Камчыбек Ташиев увеличил бюджет ГПС КР по делимитации границ

В этом году около 100 млн сомов выделим погранслужбе для демаркации границ за счет тех 500 млн сомов, которых мы получили от борьбы с коррупцией. Об этом на встрече с жителями Баткенской области завил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что ранее на демаркацию Погранслужбе выделялось всего 15 млн сомов в год.

- Перечислялись они в середине года. Это оскорбление, а не средства, - возмутился Ташиев.

Напомним, Ташиев сегодня по возвращению из Германии, где он проходил лечение, отправился на встречу с жителями Баткенской области. Ранее они потребовали на митинге в Бишкеке от властей в срочном порядке решить приграничную проблему.