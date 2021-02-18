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Камчыбек Ташиев увеличил бюджет ГПС КР по делимитации границ

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- Азиз Осмонов
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В этом году около 100 млн сомов выделим погранслужбе для демаркации границ за счет тех 500 млн сомов, которых мы получили от борьбы с коррупцией. Об этом на встрече с жителями Баткенской области завил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что ранее на демаркацию Погранслужбе выделялось всего 15 млн сомов в год.

- Перечислялись они в середине года. Это оскорбление, а не средства, - возмутился Ташиев.

Напомним, Ташиев сегодня по возвращению из Германии, где он проходил лечение, отправился на встречу с жителями Баткенской области. Ранее они потребовали на митинге в Бишкеке от властей в срочном порядке решить приграничную проблему.


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URL: https://www.vb.kg/397518
Теги:
бюджет, граница, Кыргызстан, делимитация, ГКНБ
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