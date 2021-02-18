"Незабытые мелодии" прозвучат 23 февраля в театре оперы и балета

Сольный концерт солиста Кыргызского национального театра оперы и балета Таира Бейшеева под названием "Незабытые мелодии" пройдет 23 февраля в Малахитовом зале. В День защитника Отечества здесь будут звучать исключительно хиты советских композиторов. Публика услышит произведения довоенного и военного времени.

Концерт лауреата международной музыкальной премии ЕАЭС BelBrand AWARD организован общественным Фондом гуманитарных и культурных инициатив.

"Вот уже третий год подряд в День защитника отечества мы с коллегами дарим публике праздничный концерт. 23 февраля – мой день рождения, но я снова работаю. Для артиста все-таки нет лучше праздника, чем встреча со зрителями. И на этот раз мы тоже постараемся сделать ее особенной", - рассказал Таир Бейшеев VB.KG.

В прошлом году певец вместе с коллегой по цеху Глебом Кимом и заслуженной артисткой Кыргызской Республики, концертмейстером театра оперы и балета Юлией Бабич придумали проект "Назад в СССР. Парад советских хитов". Идея заключалась в том, чтобы дать популярным советским песням новую жизнь. На концертах проекта представители старшего поколения вспоминали бы детство, юность, а молодежь смогла бы открыть для себя музыкальные произведения, ставшие лейтмотивом жизни их мам и пап, бабушек и дедушек.

Первый концерт проекта "Назад в СССР" состоялся 23 февраля 2020 года. Спели в нем и юные воспитанники Людмилы Глуховской - ребята из хора Детской школы искусств № 5. Зрители услышали не только всем известные песни, но и произведения, которые когда-то звучали, но потом, увы, были забыты. Следующая встреча со зрителями намечалась 8 марта, но начался карантин, театр закрылся, все задумки пришлось отложить до лучших времен.

Концерт "Незабытые мелодии" можно считать логическим продолжением того проекта. Бишкекчане, пришедшие в этот день в театр оперы и балета, услышат произведения советских композиторов, созданные в годы Великой Отечественной войны, и в довоенный период. Таир Бейшеев обещает, что концерт пройдет без антракта – на одном дыхании. Кроме самого Таира зрители увидят и услышат актрису театра и кино, певицу, заслуженную артистку Кыргызстана Галину Кетову. Концертмейстером вечера будет заслуженная артистка Республики Юлия Бабич.

"Сюрприз вечера – выступление квинтета Sol'tados. Этих музыкантов все знают, однако вместе они выступают редко. И поэтому мне хочется, чтобы люди их увидели и услышали. Их звучание – просто космос! И вообще, останавливаться мы не собираемся. Ведь очень много произведений, написанных во времена СССР, по сердцу нашим отцам, матерям, дедушкам и бабушкам. Думаю, что и молодых людей они могут тронуть до глубины души. Так что, будем встречаться и впредь", - добавил VB.KG Таир Бейшеев.