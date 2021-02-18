Блеск и нищета госСМИ на примере одного издания

Сегодня Курманбек Мамбетов написал заявление с просьбой освободить его от должности главного редактора газеты "Слово Кыргызстана". По собственному желанию. Об этом он объявил со своей страницы в Фейсбуке.

Курманбек Мамбетов проработал ровно 30 рабочих дней. В истории 96-летней правительственной газеты так мало, наверное, никто из главных редакторов не занимал это место. Антирекорд, так сказать, поставил.

Он объяснил это так (начнем с постскриптума):

- Я говорил руководству, когда получил предложение работать в "СК", что копаться в чужой грязи, участвовать в чужих разборках не стану. На такой позиции я и сейчас стою. В эти дни в редакции идёт проверка Счётной палаты, её инспекторы пришли по моей просьбе. Досудебное производство, возбужденное финполом в декабре, до моего ещё прихода в газету, продолжается. И я очень надеюсь, что компетентные органы как можно скорее поставят все точки над l, а коллеги успокоятся, прекратят воевать друг с другом, и начнут наконец-то делать дело под руководством нового главреда.

Мамбетов рассказал, что в газете "Слово Кыргызстана" он работал в начале 2000-х заместителем ныне покойного Александра Малеваного. И когда в конце прошлого года ему предложили вернуться в редакцию в качестве главреда, он, не раздумывая, принял предложение: ему, как профессионалу газетчику, была интересна задача попытаться поправить дела в газете, переживающей не самые лучшие времена.

- Знал ли, что у газеты большие финансовые проблемы? Знал, разумеется. Потому ничуть не удивился, когда мне в бухгалтерии показали цифры: миллионные долги перед типографией, перед Соцфондом, долги за аренду помещений, долги по зарплате. Тираж - мизерный, чуть больше 1000 экз.

В каком положении сейчас находится газета? Газета де-факто банкрот: в прошлом году, например, средняя ежемесячная выручка составляла 600 тыс. сомов, а расходы - 800 тысяч сомов. Иными словами, долги ежемесячно росли на 200 тысяч сомов. Что это означает? Означает, что газета в любой момент может стать банкротом де-юре, стоит только кому-то даже из сотрудников подать иск в суд по зарплатным долгам.

Как ведут в такой ситуации коллеги? Они, находящиеся на тонущем по сути корабле, продолжают враждовать меж собой, пугают вышестоящие инстанции тем, что выйдут на митинг, если их требования не будут выполнены, а они, эти требования, повторюсь, абсолютно невыполнимы с позиции закона. Этому шантажу, к сожалению, поддаются наделённые властью лица, им, как понимаю, важно не разобраться в причинах происходящего, им лишь надо, чтобы редактор любой ценой успокоил коллектив.

Вот и решил, что в такой ситуации бессмысленно дальше занимать место главреда, бессмысленно впустую тратить время и силы. Вывести из кризиса газету можно лишь при условии, если будет понимание проблем, путей их решения и у коллектива, и у учредителя газеты. А такое понимание, как убедился, абсолютно отсутствует.

Что сделано за это время? Погашен самый, скажем так, опасный долг - долг в почти полмиллиона сомов перед Соцфондом: у газеты теперь ноль долгов по Соцфонду и по налогам. Начали разработку нового сайта, сайта двухязычного (хотели сохранить старую, привлечь новую аудиторию): запустить не успел. Уговорил (смешные гонорары!) старых товарищей - известных профи писать для "СК" - первые материалы были уже на подходе. Вместе с бизнес-партнерами готовили ряд информпроектов, сегодня всех обзвонил, поблагодарил и сообщил, что обстоятельства изменились. Вот такой вкратце отчёт.

Нурдин Урмамбетов, медиа-эксперт:

То, что Курманбек Мамбетов - профессионал, спору нет. Однако, речь не об этом. Чтобы газета СК стала читаемой и рейтинговой - нужен заказ, вернее госзаказ. Эта газета - не частная лавочка. Чтобы поднять сельское хозяйство, нужен госзаказ. Чтобы поднять промышленность, нужен госзаказ. И т.д. Если есть заказчик, есть системная работа. Нет заказчика, можно дёргаться сколько угодно. Что нужно для СК? Профессиональная команда. Но это, во-вторых. В первую очередь нужен заказ. Проблема в том, что там, наверху, нет специалистов генерирующих идеи под заказ.

Омурбек Абдырахманов, экс-депутат парламента:

Нам не нужен госзаказ и миллионные чиновники. Нам нужны реформы, отсутствие бюрократии и коррупции. Если эти журналисты до сих пор цеплялись за эту мёртвую газету - они просто никудышные. Газета "Слово Кыргызстана" должна быть сдохнуть вместе с Компартией. Она не сможет жить без них. Все государственные предприятия, да и сама власть как газета "Слово Кыргызстана". Если государство имеет свои газеты или ТВ - это признак авторитарности системы. Я не плачу, например, за частные ТВ, а КТРК, 5-канал, ЭлТР получают деньги из наших денег, а поют дифирамбы только властям. По сути, они не поднимают нужные проблемы, если даже поднимают, то глазами властей.

Атай Бейшенбек, гражданский активист:

С учетом последней волны оптимизации, было бы лучше создать единую государственную медиа, в которую вошли бы газеты "Эркин-Тоо", "Кыргыз Туусу", "Слово Кыргызстана", Национальное информационное агентство "Кабар" и ЭЛТР, продвигающие государственную политику. Какой рейтинг этих газет известен, национальное информагентство "Кабар" сегодня в рейтинге на 40-м месте, нужен ли нам такой информационный сайт, пожирающий миллионы сомов?! Частные коммерческие сайты, которые тратят в десять раз меньше, входят в первую десятку.