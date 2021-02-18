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"Российскому бизнесу интересен КР, но лишь под четкие гарантии закона"

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- Виктория Гунгер
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Российский бизнес проявляет интерес к инвестированию в Кыргызстан, но российскому инвестору, который не раз обжигался на проектах в республике, как и любому другому, необходимы четкие гарантии - в законодательных изменениях. Об этом на онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир", сообщила доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований РАН Аза Мигранян.

По ее словам, их президент КР может представить на встрече с российским коллегой.

- Это касается защиты инвестиций, возвратности средств, и конечно их окупаемости. Инвестиционный профиль Российско-кыргызского фонда развития должен быть связан с проектами по развитию промышленной политики в рамках ЕАЭС, в том числе, с кооперацией. Я считаю необходимым также разрабатывать проекты, которые формируют индустрию. К сожалению, таких проектов со стороны Кыргызстана мы пока не видим, - добавила Аза Мигранян.


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URL: https://www.vb.kg/397524
Теги:
закон, инвестиции, правительство, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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