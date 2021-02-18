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Мэрия Бишкека ищет замену скользким дорожным разметкам

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека ищет замену скользким дорожным разметкам.

И.о.мэра Бактыбек Кудайбергенов вместе с вице-мэром столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жамалбеком Ырсалиевым встретились с московскими производителями ремонтных материалов, компанией "Спецдиректмонтаж". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Столичному муниципалитету презентовали современные инновационные материалы "Полибадер УРМ - 2П" для профессионального и скоростного ремонта сколов, выбоин, поверхностных разрушений цементобетонных монолитных и сборных покрытий, автомобильных дорог, мостов и других сооружений, а также "Холодный пластик ХПР" для устройства разметки проезжей части дорог, стоянок, остановок, производственных территорий.

Универсальный ремонтный материал "Полибадер УРМ-2П" является полимерной субстанцией холодного отверждения и представляет собой пластичный материал на основе метакрилового связующего, содержащий наполнители, заполнители, отверждаемый в результате химической реакции и образующий после отверждения полимерную конструкцию высокой прочности.

Преимуществами материала являются: простота использования, возможность применения при температурах от -50С до +50С, высокая адгезия к металлу, бетону, кирпичу, стеклу и дереву, как на сухой, так и на влажной поверхностях, высокая прочность (в 5 раз выше, чем у бетона), низкое водопоглощение и истираемость, эластичность, ударостойкость и устойчивость к агрессивной среде, также материал не требует дополнительного ухода.

Холодный пластик "ХПР" - химически отверждаемый, под воздействием инициатора (отвердителя), полимерный материал. Не содержит органических растворителей и характеризуется высокой износоустойчивостью, хорошей атмосферой стойкостью, отличной адгезией к асфальтобетону и цементобетону, а также высоким показателем дневной и ночной видимости.

Производители заверили, что данный материал можно использовать при морозе -30С, а во время осадков разметка не будет скользкой.


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URL: https://www.vb.kg/397525
Теги:
дороги, строительство, Бишкек, Кыргызстан, пешеходный переход, мэрия
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