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Нацгвардия благодарит Дом-музей Михаила Фрунзе за боевое сотрудничество

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- Александр Тузов
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В честь приближающегося Дня защитника Отечества в Кыргызском государственном мемориальном Доме-музее Михаила Фрунзе прошло торжественное мероприятие "Уроки мужества" - с участием военнослужащих Национальной гвардии Вооруженных Сил КР. Об этом редакции VB.KG рассказал директор Кыргызского государственного мемориального дома-музея Михаила Фрунзе Бакытбек Бакчиев.

По его словам, был устроен просмотр короткометражных роликов о "буденовке" (изначально этот военный головной убор, суконный шлем, назывался "богатыровка", затем "фрунзовка"), о пулемете "Максим" и о противотанковом ружье Дегтярева.

Эти короткометражки представлены в постоянной экспозиции музея, они сделаны сотрудниками музея. Короткометражки можно посмотреть на официальном сайте музея www.domfrunze.kg и на страничке музея в социальной сети Фейсбук. Был устроен большой концерт гвардейцев, а от имени командующего Национальной гвардии Талантбека Эргешова было передано благодарственное письмо Дому-музею Фрунзе с выражением признательности за многолетнее сотрудничество, помогающее в боевой и политической подготовке гвардейцев.


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URL: https://www.vb.kg/397530
Теги:
концерт, музей, оружие, Фрунзе, сотрудничество, Вооруженные силы, Нацгвардия
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