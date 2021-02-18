Погода
$ 84.29 - 84.69
€ 101.80 - 102.97

20 февраля во всех районах Бишкека пройдет сельскохозяйственная ярмарка

206  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отдел агромаркетинга Минсельхоза распространил информацию об еженедельных сельскохозяйственных ярмарках в Бишкеке.

Адреса:

1. Администрация Ленинского района, на пересечении улиц Чапаева и Айни;

2. Администрация Октябрьского района, 12 микрорайон, улица А. Токомбаева;

3. Администрация Первомайского района, по улице И. Раззакова, между улицами Киевская и Токтогула;

4. Администрация Свердловского района, на пересечении улиц Т.Айтматова и Токтогула.

Цены на продукцию на ярмарке, которая состоится 20.02.2021 г.

Мясо:

Говядина 1 кг 390-405 сом

Конина 1 кг - 380-390 сом

Баранина 1 кг - 410 сом

Курица 1 кг - 190-200 сом

Растительное масло 1 л - 118-120 сом

Яйца 10 штук - 85-88 сом

Домашние яйца 10 штук - 90-100 сомов

Сахар 1 кг - 56-57 сом

Рис 1 кг - 55-60 сомов и выше

Яблоко1 кг - 30-50 сом

Морковь 1 кг - 12-15 сом

Картофель 1 кг - 22-25 сомов

Репчатый лук - 1 кг 15-16 сом.

Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397538
Теги:
ярмарка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  