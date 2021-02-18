20 февраля во всех районах Бишкека пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Отдел агромаркетинга Минсельхоза распространил информацию об еженедельных сельскохозяйственных ярмарках в Бишкеке.
Адреса:
1. Администрация Ленинского района, на пересечении улиц Чапаева и Айни;
2. Администрация Октябрьского района, 12 микрорайон, улица А. Токомбаева;
3. Администрация Первомайского района, по улице И. Раззакова, между улицами Киевская и Токтогула;
4. Администрация Свердловского района, на пересечении улиц Т.Айтматова и Токтогула.
Цены на продукцию на ярмарке, которая состоится 20.02.2021 г.
Мясо:
Говядина 1 кг 390-405 сом
Конина 1 кг - 380-390 сом
Баранина 1 кг - 410 сом
Курица 1 кг - 190-200 сом
Растительное масло 1 л - 118-120 сом
Яйца 10 штук - 85-88 сом
Домашние яйца 10 штук - 90-100 сомов
Сахар 1 кг - 56-57 сом
Рис 1 кг - 55-60 сомов и выше
Яблоко1 кг - 30-50 сом
Морковь 1 кг - 12-15 сом
Картофель 1 кг - 22-25 сомов
Репчатый лук - 1 кг 15-16 сом.
Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты будут на 10-15% ниже рыночных.