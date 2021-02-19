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Это - не грядущие ужасы будущего в других мирах. Это - Бишкек (фото, видео)

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- Сыягуль Караман
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Кыргызстанский фотожурналист, экоактивист Влад Ушаков опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографию Дмитрия Лужанского, снятую вблизи муниципальной свалки. Темное озерцо в кадре - ядовитый фильтрат, который, за эти годы натёк с муниципальной помойки и травит своими испарениями, не только воздух, но и грунтовые воды, написал Ушаков. Он не раз поднимал эту тему.

"Город с самым грязным воздухом на планете. Это не фотомонтаж, не фантастический мир постапокалипсиса, не грядущие ужасы будущего в других мирах. Это наша сегодняшняя действительность, реальность, в которой мы оказались благодаря вороватым бишкекским чиновникам из мэрии, всем мэрам и и.о за последние десять лет, Тазалыку и мусорной мафии, которая оказалась сильнее всех "новых лиц и назначений". Важнее обещаний, совести и здоровья наших граждан", - отмечает Ушаков.

Рядом с Бишкеком расположена самая крупная муниципальная свалка, которая горит на протяжении многих лет. По словам Влада Ушакова, от самовозгорания мусора в воздух попадают диоксины, мусор разлагается, выделяя вредные газы и фильтрат, состоящий из смеси токсических веществ, все это проникает в грунтовые воды.

Он поблагодарил других экоактивистов за то, что они поднимают реальные вопросы по бишкекскому смогу, социальным проблемам, а не участвуют "в пустом информационном шуме, дешёвом популизме и непрекращающемся словоблудии".

Видео: Ecostan KG за 1 декабря 2020 года

А это видео снято 18 февраля 2021 года


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URL: https://www.vb.kg/397543
Теги:
экология
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