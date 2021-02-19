Инфекционные отделения 9-ти больниц КР ремонтируют в экстренном порядке

В рамках проекта "Экстренное реагирование на COVD -19", финансируемого Всемирным банком, идут текущие ремонтные работы в инфекционных отделениях 7-ми больниц, а также перепрофилированных отделениях для больных COVID-19 Национального госпиталя при МЗ КР и Национального центра охраны материнства и детства.

Цель Проекта-содействие Правительству Кыргызской Республики в укреплении способности реагирования на пандемию COVID – 19, путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также улучшение условий в организациях здравоохранения.

Министерством здравоохранения отобраны следующие организации здравоохранения для проведения ремонтных работ с целью улучшения их условий работы: территориальные больницы Лейлекского, Кочкорского, Жайылского и Узгенского районов, больницы городов Токмок и Таш-Кумыр, Ошская межобластная объединённая больница, Национальный госпиталь при МЗКР, а также Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД).

Организациям здравоохранения средства выделены через Фонд ОМС при ПКР. На выделяемые средства в организациях здравоохранения будут отремонтированы изоляторы и реанимационные палаты, проведены отделочные работы внутри помещения с заменой окон, систем канализации, отопления и водоснабжения, а также электрических проводов. Также будут установлены душевые кабины и санузлы в палатах.

На сегодняшний день все организации здравоохранения завершили проведение тендерных процедур по отбору подрядных организаций. Общая сумма затрат на проведение текущих ремонтных работ составит 78 млн. cомов.

Проводимые ремонтные работы позволят оптимизировать работу инфекционных отделений больниц, улучшить качество обслуживания пациентов и минимизировать риски для медицинского персонала.

Арстанкулов Талант Курбаналиевич, директор Ошской межобластной объединенной клинической больницы отметил:"У нас появилась возможность улучшить условия инфекционного отделения больницы. В частности, будем приводить в порядок инженерные сети (канализация, водопровод, электричество и отопление). Однозначно, после окончания ремонтных работ материально-техническая база больницы будет улучшена, что позволит повысить качество обслуживания населения".

"Сотрудники Национального госпиталя выражают благодарность Проекту за оказанную помощь. В урологическом корпусе, нам заменили канализационные трубы, которые были сильно засорены. Здание, где расположено отделении проктологии и отделение челюстно-лицевой хирургии остро нуждалось в ремонте, так как оно построено еще в начале XX века. Также в отделении трансфузиологии более 50 лет не проводились ремонтные работы. Благодаря поддержке Проекта нам выпала возможность отремонтировать эти отделения по современным стандартам"- отметил Маанаев Токтобай Исраилович, главный врач Национального госпиталя при МЗ КР