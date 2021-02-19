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В верхней части Бишкека не будет воды. Мэрия предупреждает о ремонте

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- Екатерина Улитина
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В связи с ремонтно-профилактическими работами в рамках подготовки к весенне-летнему периоду, будет произведено отключение Советского водовода. Так, в воскресенье, 21 февраля, с 9 часов утра до 8 вечера временно не будет воды в микрорайоне №10, также в районе ограниченном  улицами Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева и речкой "Ала-Арча"; улицами Медерова, Радищева, Л.Толстого, Ж.Пудовкина; улицами Элебаева, Медерова, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева; улицами Малдыбаева, Масалиева, Байтик-Баатыра и Саманчина, в том числе:

1. КГМА ул.Ахунбаева, 92 (со всеми корпусами и общежитием);

2. 3-я детская больница ул.Тыныстанова, 8а;

3. Министерство энергетики и промышленности ул.Ахунбаева, 119, 119а;

4. БГТС ул.Абая-ул.Ахунбаева, 123;

5. СШ №61 Малдыбаева,10;

6. Международная школа ул.Тыныстанова,14а;

7. Дом престарелых ул.Абая, 93;

8. КНАУ ул.Медерова, 68;

9. Государственная пограничная служба ул.Медерова, 163;

10. ЦГСЭН ул.Байтик-Батыра, 36;

11.Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций ул.Скрябина,92;

12. Геологический завод ул.Байтик –Баатыра, 126;

13. СШ №14 ул.Карасаева, 73;

14. СИЗО пер.Геологичический,2;

15. Октябрьский военкомат ул.Кулатова, 10;

16. Издательство "Учкун" ул.Ибраимова 24;

17. БПТС ул.Ибраимова 2;

18. 1-я таксомоторная база ул.Медерова 42;

19. ГКБ №6 ул.Джантошева 117;

20. Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта ул.Ахунбаева 97;

21. Национальный центр фтизиатрии ул.Ахунбаева 90;

22. Бишкекский музыкально-педагогический колледж им. Т. Эрматова ул.Ахунбаева 121;

23. РУВД Октябрьского района ул.Скрябина 86;

24. Октябрьская райадминистрация ул.Байтик Баатыра 17;

25. Соц.фонд КР ул.Радищева 62;

26. УВК "Ак-бала" ул.Элебаева 5А;

27. Ресторан "Золотой дракон" ул.Элебаева 60;

28. ОАО "Северэлектро" ул.Жукеева-Пудовкина 42А;

29. Микрохирургия глаза ул.Байтик Баатыра 5;

30. Кыргызская национальная консерватория им. К. Молдобасанова ул.Джантошева 115;

31. 5-ая Пожарная часть ул.Кулатова 11;

32. Стоматология №3 ул.Ахунбаева 125;

33. Склады ул.Скрябина 45;

34. Центр психотерапии "Гармония жизни" ул.Элебаева 52;

35. Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева;

36. Детский сад №107;

37. Октябрьская налоговая инспекция.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

ПЭУ "Бишкекводоканал" искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/397548
Теги:
водоснабжение, отключение воды, Бишкек, мэрия
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