В верхней части Бишкека не будет воды. Мэрия предупреждает о ремонте

В связи с ремонтно-профилактическими работами в рамках подготовки к весенне-летнему периоду, будет произведено отключение Советского водовода. Так, в воскресенье, 21 февраля, с 9 часов утра до 8 вечера временно не будет воды в микрорайоне №10, также в районе ограниченном улицами Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева и речкой "Ала-Арча"; улицами Медерова, Радищева, Л.Толстого, Ж.Пудовкина; улицами Элебаева, Медерова, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева; улицами Малдыбаева, Масалиева, Байтик-Баатыра и Саманчина, в том числе:
1. КГМА ул.Ахунбаева, 92 (со всеми корпусами и общежитием);
2. 3-я детская больница ул.Тыныстанова, 8а;
3. Министерство энергетики и промышленности ул.Ахунбаева, 119, 119а;
4. БГТС ул.Абая-ул.Ахунбаева, 123;
5. СШ №61 Малдыбаева,10;
6. Международная школа ул.Тыныстанова,14а;
7. Дом престарелых ул.Абая, 93;
8. КНАУ ул.Медерова, 68;
9. Государственная пограничная служба ул.Медерова, 163;
10. ЦГСЭН ул.Байтик-Батыра, 36;
11.Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций ул.Скрябина,92;
12. Геологический завод ул.Байтик –Баатыра, 126;
13. СШ №14 ул.Карасаева, 73;
14. СИЗО пер.Геологичический,2;
15. Октябрьский военкомат ул.Кулатова, 10;
16. Издательство "Учкун" ул.Ибраимова 24;
17. БПТС ул.Ибраимова 2;
18. 1-я таксомоторная база ул.Медерова 42;
19. ГКБ №6 ул.Джантошева 117;
20. Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта ул.Ахунбаева 97;
21. Национальный центр фтизиатрии ул.Ахунбаева 90;
22. Бишкекский музыкально-педагогический колледж им. Т. Эрматова ул.Ахунбаева 121;
23. РУВД Октябрьского района ул.Скрябина 86;
24. Октябрьская райадминистрация ул.Байтик Баатыра 17;
25. Соц.фонд КР ул.Радищева 62;
26. УВК "Ак-бала" ул.Элебаева 5А;
27. Ресторан "Золотой дракон" ул.Элебаева 60;
28. ОАО "Северэлектро" ул.Жукеева-Пудовкина 42А;
29. Микрохирургия глаза ул.Байтик Баатыра 5;
30. Кыргызская национальная консерватория им. К. Молдобасанова ул.Джантошева 115;
31. 5-ая Пожарная часть ул.Кулатова 11;
32. Стоматология №3 ул.Ахунбаева 125;
33. Склады ул.Скрябина 45;
34. Центр психотерапии "Гармония жизни" ул.Элебаева 52;
35. Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева;
36. Детский сад №107;
37. Октябрьская налоговая инспекция.
По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.
ПЭУ "Бишкекводоканал" искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.