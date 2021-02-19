Нет сил бороться. Жители улицы Тыныстанова пожаловались на студентов КГМА

Отрезок улицы Тыныстанова между Суеркулова и Ахунбаева весь уставлен машинами студентов Медакадемии, которые нагло лезут во дворы близлежащих домов, в частности дом №10 и 94. Такое сообщение отправили в редакцию VB.KG жители расположенных там домов.

Они отметили, что на территории их двора находятся общедомовые коммуникации, и закон не разрешает ограждать дворы многоквартирных домов.

- Поэтому, двор наших двух домов не ограждён, но имеется вывеска, что территория парковки только для жителей этих домов! Но "бедные" студенты уже не знают, куда припарковать свои машины. Правила для всех, но соблюдать их многие не считают нужным и не уважают права и собственность окружающих! Причем ставят свои авто даже на газонах. Просим мэрию и КГМА незамедлительно принять меры! – подчеркивают возмущенные жильцы.

Двор наших домов

А это машина студентов, которые проигнорировала наши требования

А это ворота Медакадемии со стороны улицы Тыныстанова, но въезд студентам туда запрещен

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