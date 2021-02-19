Американский марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе

Американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") совершил успешную посадку на Марсе и уже переслал два снимка, передает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Мы только что получили информацию, что Perseverance функционирует на поверхности Марса, - сказала диспетчер трансляции.

Посадка продолжалась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Как отметили специалисты ведомства, для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур.

Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Аппарат оснащен оборудованием для сбора грунта и поиска возможных следов живых организмов, которые когда-то могли существовать на Марсе, пишет телеграмм-канал mash. Также марсоход должен будет проверить, как люди в будущем смогут вырабатывать там кислород и использовать его как для дыхания, так и в качестве топлива. Для этого на Perseverance находится экспериментальная установка MOXIE. Как планируется, она будет получать кислород из углекислого газа в атмосфере Марса.

На аппарате также установлен дрон. Он должен будет протестировать возможность полета в разреженной атмосфере Красной планеты. Если все пройдет успешно, его также будут использовать для фотографирования Марса.

Когда все проверки будут завершены, марсоход приступит к поискам следов существования в прошлом жизни на Красной планете. По словам главного научного специалиста проекта Кена Фарли, аппарат, вероятно, в конечном счете будет двигаться в северо-западном направлении от места посадки. Perseverance должен осуществить сбор образцов грунта, в частности, в местах, где когда-то было озеро.

По мнению Фарли, следы существования жизни на Марсе могут быть обнаружены в виде строматолитов - ископаемых простейших организмов. Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.