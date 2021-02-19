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Президент: Я против любых манипуляций в вопросе о статусе русского языка

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- Екатерина Улитина
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"Русский язык является коммуникативным инструментом, открывающим поистине безграничные возможности для постижения современной литературы, культуры". Об этом говорится в статье президента Садыра Жапарова "Союзнические узы", опубликованной сегодня, 19 февраля, в правительственной газете "Слово Кыргызстана".

"Основную информацию мы получаем на русском языке. Одновременно и в продвижении государственного языка отмечается значительный прогресс - им владеют молодёжь, певцы, актёры, на нём пишутся законы, вывески, и кыргызский язык должен развиваться не в ущерб русскому", - говорится в статье президента.

Садыр Жапаров отмечает, что русский язык - не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплён в Конституции.

"...я, как Президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе".

Президент отмечает, что современные реалии требуют дополнительного изучения иностранных языков, в особенности английского языка.

"В обществе сложилась хорошая тенденция, когда современная молодежь владеет двумя и более иностранными языками. Я хочу призвать представителей молодого поколения продолжать углубленное изучение иностранных языков, так как английский язык также является языком международного общения", - говорится в статье Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/397556
Теги:
Россия, русский язык, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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