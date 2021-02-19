Медведев выступил за упрощение порядка привлечения трудовых мигрантов

В России необходимо упростить порядок привлечения трудовых мигрантов и создавать им нормальные условия проживания. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, о чем он и заявил на совещании по вопросу "О совершенствовании миграционной политики Российской Федерации, в том числе в трудовой сфере".

"Нужно придать новый импульс реализации современной миграционной политике в стране, - убежден Медведев. - Наша задача, безусловно, в том, чтобы мигранты жили в нормальных условиях вместе с гражданами нашей страны, работали в соответствии с российским законодательством и соблюдали санитарно-эпидемиологические правила".

По мнению Дмитрия Медведева, также надо проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать в "трудодефицитные" сферы. Это, в том числе, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, сельское хозяйство, где из-за пандемии возникла нехватка рабочей силы. Такая работа, как заявлено, необходима и для развития экономики, и для сохранения социальной стабильности.

"Кроме того, следует более активно развивать организованные формы трудовой миграции, в том числе, в рамках существующих соглашений с нашими зарубежными партнерами", - добавил Медведев.

Он также призвал позаботиться о надлежащем медицинском обеспечении трудовых мигрантов: "Они нуждаются и в медицинской помощи, в частности, я имею в виду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сферах обслуживания граждан".

Как отметил замглавы Совбеза РФ, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остаётся непростой, особенно с учетом условий, в которых живут мигранты, и "они должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора".