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МВД: Практически ни одни выборы не обходятся без участия членов ОПГ

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- Екатерина Улитина
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Министерство внутренних дел предлагает принять ряд поправок в действующие законы, чтобы ограничить участие членов организованных преступных группировок во властных структурах. В частности, предлагается не допускать к любым выборам лиц, которые стоят на учете в органах как главари или члены организованных преступных группировок, или имеют судимости, в том числе погашенные, за преступления, совершенные в составе ОПГ. Кроме того, такие граждане не должны занимать посты в государственных и муниципальных органах.

"В условиях существующей экономической, политической нестабильности организованная преступность становится всё более влиятельной и статусной. Организованная преступность, используя новые социальные возможности, стремительно вторгается во все сферы экономической, политической, духовной жизни, осваивает все новые и новые виды и формы преступлений. Характерной тенденцией последнего времени стало стремление членов организованных групп и преступных организаций к повседневной легализации криминальных денежных средств, вхождение в общественно-политические партии, движения, объединения, их финансирование, посредством обеспечения проведения предвыборных кампаний, которое перерастает в прямое делегирование своих представителей в различные властные структуры и политические организации", - отмечает МВД в пояснительной справке к закону.

Ведомство подчеркивает, что практически ни одна избирательная кампания в Кыргызстане не обходится без кандидатов, которые имеют отношение к криминальному миру или в прошлом имели конфликты с законом. Сегодня масштабы организованной преступности возросли настолько, что представляют реальную угрозу безопасности государства и общества.

"Преступность усиливает свои позиции посредством проникновения в высшие эшелоны власти, используя отсутствие надежной нормативной правовой базы", - заключили правоохранители.

МВД предлагает внести поправки в законы "О выборах в местные кенеши", "О государственной и муниципальной службе" и в конституционный закон "О выборах депутатов ЖК и президента".

Инициированные поправки опубликованы для общественного обсуждения на сайте правительства.


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URL: https://www.vb.kg/397559
Теги:
выборы, закон, законопроект, ОПГ, Кыргызстан, МВД
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