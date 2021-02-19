Диаспора в России готовится к визиту президента Кыргызстана

Актив кыргызской диаспоры в России готовит свои предложения, с которыми намерен ознакомить президента республики Садыра Жапарова во время его ожидаемого визита в РФ. В процессе такой подготовки диаспоральные общественные организации взаимодействуют друг с другом, чтобы донести до главы государства максимально полную и емкую информацию.

"Мы пока не знаем, удастся ли президенту во время своего первого визита в Россию встретиться с соотечественниками. Но в любом случае передадим ему, или при непосредственном общении, или в письменном виде, информацию о существующих проблемах и наши соображения по поводу их возможного решения. Поэтому задаваемые вопросы не должны дублироваться, а предложения – быть изложены предметно, по существу", - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

По его словам, речь идет о многих актуальных для кыргызстанцев в РФ темах. В том числе – о правовом, социальном, медицинском обеспечении трудовых мигрантов, их детей, об улучшении транспортного сообщения с Россией, ограниченного в связи с пандемией, о содействии трудоустройству здесь и выработке для этого необходимых механизмов, об укрепления связей между обоими дружественными государствами.

"Постараемся привлечь внимание президента Кыргызстана и к потенциалу соотечественников, являющихся гражданами России. Они сегодня успешно представлены здесь в экономической, образовательной, здравоохранительной, культурно-гуманитарной и других сферах, в общественной жизни. И, без преувеличения, способны быть связующим мостиком между нашими странами, активно помогать их многостороннему сотрудничеству, стать движущей силой в таких процессах", - делится глава Общероссийского кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

"Соотечественники в России искренне поддержали приход новой команды к руководству Кыргызстаном и связывают с ней большие надежды. Надеемся и на поддержку многих наших инициатив, направленных на благо республики, которым, к сожалению, прежними властями не уделялось внимания", - сказал Кожоев.