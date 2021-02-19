Акылбек Жапаров снова "подмахнул" власти?

Тема "Кумтора" снова появилась перед выборами... Есть итоги работы комиссии под руководством Темира Сариева. Об этом в соцсетях написал экс-депутат ЖК Исхак Масалиев.

- А Акылбек Жапаров оказывается избран руководителем депутатской комиссии по "Кумтору" Что сказать? Почему-то стыдно мне. Мало с его "превосходительства" подмахивания действующей власти, так ещё и это... Появился интерес? - задался вопросом Масалиев.

Напомним, на прошедших заседаниях ЖК было принято решение о создании очередной депутатской комиссии по проверке месторождения "Кумтор".

Подобную депкомиссию в 2012 году возглавлял Садыр Жапаров. Он заявил тогда о многочисленных экологических нарушениях на руднике, из уст отдельных парламентариев звучали призывы об аресте руководства "Кумтора", а также о национализации компании.