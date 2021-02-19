Ситуация на границе. Прошла встреча пограничных представителей КР и РТ

19 февраля в местности Кайрагач Лейлекского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

Поводом для встречи стало напряженная ситуация между местными жителями приграничных районов двух республик из-за строительства автозаправочной станции на на неописанном участке кыргызко-таджикской границы.

"Гражданин Кыргызстана начал строительство автозаправки вблизи условной линии госграницы на участке трассы Кулунду – Кайрагач. Таджикская сторона высказала несогласие со строительством объекта на данном участке границы. Состоялись переговоры, в которых приняли участие руководители приграничных районов и представители кадастровых органов Сторон", - говорится в сообщении пограничного ведомства Кыргызстана.

Сейчас строительство приостановлено. На трассе собрались по 50 граждан Кыргызстана и Таджикистана. С ними проведена разъяснительная работа.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.