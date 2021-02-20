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Путин обсудил с Госдумой вопросы разделения рынка труда в ЕврАзЭС

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союзе должны развиваться высокие технологии и кооперация должна быть взаимодополняющей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями четырёх фракций Госдумы, которая, как сообщили в пресс-службе Кремля, прошла в режиме видеоконференции.

Общаясь с главой государства, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский затронул тему миграции. И высказался в том ключе, что "нельзя завозить мигрантов", "уехали (из России – VB.KG) – и хорошо".

"Мы можем пойти им навстречу, это нам страны близкие: Таджикистан, Киргизия и так далее, - продолжил Жириновский. - Давайте закажем им там: хлопок нам нужен – мы весь закупим, мясо закупим, овощи, фрукты, всё у них там закупим, пусть там работают. И тогда они там не будут безработные, и у нас не будет безработных. У нас 5 миллионов официальных безработных, реально это ещё больше".

"По поводу мигрантов. Очень важная вещь. Нужно, конечно, работать над рынком труда, обеспечивая прежде всего наших граждан работой. Вы абсолютно правы, это непростой, кстати говоря, вопрос. Вы знаете все эти проблемы с разных сторон, но это правильно поднятая тема", - заявил Владимир Путин.

"Но что касается наших партнёров, то мы и стараемся делать так, как вы сказали, - отметил президент РФ. - Мы стараемся развивать в рамках Евразэс такие отношения, чтобы и там создавались рабочие места, причём чтобы и наше разделение труда было таким, которое бы отвечало интересам как нашей страны, так и нашим странам-партнёрам. И высокие технологии чтобы развивались, чтобы кооперация была взаимодополняющая".

"Если у них замечательные условия для работы сельского хозяйства, причём по тем продуктам, которые у нас растут с трудом или вообще не растут, конечно, надо всё это использовать. Мы…так и стараемся делать, в том числе в рамках Евразэс",- подчеркнул Владимир Путин.


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URL: https://www.vb.kg/397581
Теги:
Владимир Путин, Владимир Жириновский, ЕврАзЭС, Россия, трудовая миграция, экспорт, экономика, политика
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