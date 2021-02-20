Указ Жапарова о нравственном развитии трудно переоценить

Многострадальное кыргызское государство в октябре прошлого года подвергся очередному испытанию историей и с огромным напряжением сил выдержало его. Не исчезло. Произошло то, о чем русский философ Василий Ключевский говорил применительно к первой русской смуте: "Когда надломились политические скрепы общественного порядка, страна была спасена нравственной волей народа". Какая великая мысль! Ни материальные богатства, ни деньги, ни вооруженные силы, а нравственная воля, духовные силы народа оказались спасением нации.

В этом свете смысл и значение указа Президента С.Жапарова: "О духовно – нравственном развитии и физическом воспитании личности", трудно переоценить. Ведь то, что произошло 5-6 октября прошлого года – это и есть взрыв нравственной воли, чести и достоинства униженной оскорбленной нации засилием дикого капитализма и олигархически – бюрократической власти, которые правят бал вот уже 30 лет. Но этот взрыв снёс лишь верхушку айсберга, а проблемы остались: сохраняются жуткая социальная несправедливость, коррумпированная власть и теневая экономика.

Указ Садыра Жапарова направлен как раз на то, чтобы извлекать глубинные духовно – нравственные ресурсы в недрах народа, которые и помогут выйти из сложившейся критической ситуации, чтобы вернуть этику и мораль в общественные и властные отношения. Ибо за прошедшие 30 лет бесстыжая коммерция выбросила на помойку такие фундаментальные нравственные ценности как совесть, честь, стыд и т.д.

Сегодня в западном мире остается, а во всем прочем принимается так называемая "потребительская парадигма" то есть целью и критерием являются только объемы потребления. Причем объемы материального потребления. Эта трехвековая западная традиция ставшая вредной и губительной для всей мировой цивилизации. Более трехсот лет назад капитализм, говоря словами Ф. Макрона "сошел с ума" и во главу угла всей своей жизни поставил алчность и жажду богатства, стремясь к сверхприбыли и сверхпотреблению. И результаты чудовищные. Уму ли постижимо, сегодня только Америка потребляет около 80% энергетических ресурсов Земли. "Если весь мир будет жить так, как живет городская Америка, очень скоро, вероятно, просто не будет мира, в котором можно будет жить", - сказал министр финансов индии Яшвант Синх на "Саммите тысячелетия", проходившем под эгидой ООН в конце 90-х гг. "Сегодня 85 миллиардеров обладает теми же богатствами, что и половина общего населения планеты – около 3 миллиардов людей. Один процент сверхбогатых людей владеет половиной всех богатств человечества и находится на пути к тому чтобы заполучить все, что есть у оставшихся 99% вместе взятых к 2019 году", -писал американский экономист Дж.Стиглиц. На этом фоне шокирует то, что на днях президент США Байден заявил, что в Америке сегодня 30 млн. голодающих!

Столь огромная пропасть между богатыми и бедными, появилась очень давно, подталкивая, стимулируя коллективный Запад к дехристианизации, деградации культуры и традиции. Видный американский идеолог П. Бьюкенен писал: "постмодернистская культура отвергает Бога и возжигает благовония на алтаре глобальной экономики. Киплинговы "боги рынка" отодвинули с пьедестала Бога Библии. Секс, слава, деньги, власть – вот новые боги Америки. Западный человек решил, что он может ослушаться Бога безо всяких последствий и сам стать Богом".

Жизнь показала, если главной ценностью являются деньги, то они же становятся критерием успеха, зарвавшейся правящей элиты, которая ради них пойдёт на все, готовы продавать Родину. Разве кумторская "эпопея" не говорит об этом? Для компрадорской буржуазии центр мира совпадает с местом концентрации денежного богатства. Поэтому они стремятся в Нью – Йорк и Лондон, заблаговременно пряча свои деньги в англосаксонской юрисдикции. Туда же бегут наши Шадиевы, Бакиевы, где приобретают сказочные дворцы, дома и другие материальные богатства. Деньги для них являются высшей ценностью, и они следуют за ним туда, где культ денег доведен до абсолюта.

Господство идеологии потребительства породило сложнейшие и нерешенные проблемы. Средний класс, несущая конструкция общества, пока только формируется, но на противоположных полюсах - все возрастающее, самодовольно демонстрирующее себя богатство и не скрываемая постыдная бедность. Узкий слой сверхбогатых людей фактически навязывает стране свой образ жизни, свою мораль. Зараза буйного расточительства, как круги по воде, распространяется на все, что липнет к новой касте "избранных". Ею заражена попса, наши гламурные эстрадные и телевизионные знаменитости, молодежь. Наметились устойчивые тенденции к потребительству, сверх потреблению и роскоши. Дети богатых бравируют своей бездуховностью, считая, что все можно купить за деньги - от диплома до благосклонности своей избранницы. Сверкающие джипы раскатывают по разбитым улицам Бишкека, мелькают зазывной рекламой в дорогие рестораны, развлекательные ночные клубы и дискотеки, что остается только развести руками.

А между тем Британский принц Уэльский Чарльз (обратите внимание) желая оградить своего младшего сына от искушений молодежной тусовки в университете, отправляет его на военную службу в Афганистан. И еще принц гордится тем, что его старший сын Уильям обожает водить трактор и собственноручно чистит коровник и свинарник.

Народ устал от торжествующей идеологии потребительства, его буквально душит стыд и бессилие перед кошмарами бездуховности и цинизма. Общество охвачено массовым настроением, которое Эрих Фромм определил как "бегство от свободы". Простой человек в данной ситуации ощущает одиночество, моральное угнетение и беспомощность. Утратив веру в достойную жизнь, доверие к официальной государственной идеологии и пропаганде, люди почувствовали потребность в какой-то замене их другими ценностями.

В указе президента президента прямо не говорится, но подспудно угадывается необходимость кардинальной трансформации парадигмы экономической модели. Не знаю, как мыслится это самому Жапарову, но, я полагаю, что мы должны применять теорию и практику конвергенции, предлагавшую соединить хорошие элементы капиталистической и социалистической систем, отказавшись от плохих. Как показывает китайский опыт, это такая система, где доминирующей ценностью является социальная справедливость. Если система управления ей не соответствует, народ не будет считать её легитимной, в чем нас вновь убедили прошедшие октябрьские события.

Духовно – нравственное преобразование обществе надо начинать с переформирования элиты. Вновь подбираемые кадры должны быть единомышленниками, идеологически "заточенными" на современную модель государства и общества. Без этого невозможно ничего сделать. Элита – во всяком случае её находящаяся у власти часть, а лучше вся – должна разделять общие нравственные ценности, прежде всего, народа Кыргызстана.

Психологи считают: у большинства людей мораль ориентирована не на сочувствие другому человеку, а на повсеместную социальную норму. В результате прошедшей в 80-90-е годы массовой ротации правящего слоя, так называемой элиты, в общественном сознании "поплыло" представление о норме, о нормальном образе жизни, о нормальном поведении. Не собираюсь приукрашивать старый советский истеблишмент, но новая элита в своем абсолютном большинстве даже не понимает, что обязана задавать обществу ориентиры, предлагать норму. Мало того: нынешний правящий слой очень часто сам выступает образчиком аномалий и даже обыкновенной дикости.

Первое и главное: элита не может быть компрадорской, ее ключевые жизненные интересы должны быть связаны со своим Отечеством. Второе: потребление элиты не должны быть демонстративным, она не может и не должна возводить непреодолимый, бьющий в глаза материальный барьер между собой и остальными обществом.

Третье. Каждый руководитель должен дорасти до этики честности и ответственности. В сегодняшнем Кыргызстане мы ясно видим большой общественный запрос на искренность, прозрачность политики, на то, чтобы декларации политика действительно отвечали его реальным взглядам и делам. К сожалению, в прошлое десятилетие полностью уничтожено репутация честных депутатов и чиновников. Многие лгут "на автомате" не задумываясь о последствиях. И действительно, что задумываться, если репутации больше не существует, а результат выборов достигается деньгами и административным путем, независимо от реальных итогов голосования.

Элита своей созидательной деятельностью и личным поведением должна убедить людей, чтобы они стремились не к расширению потребления материальных ресурсов, а к созданию для себя высокого качества жизни. Причем качества жизни в новом, современном интеллектуальном понимании.

Огромная роль здесь принадлежит образованию. Разумеется, духовного, морально крепкого человека надо воспитывать с детства. Но только не по прописям либералов о свободном выборе. Ведь свободный выбор начинается лишь тогда, когда сформирована человеческая психика, когда молодой человек отчетливо понимает: что "хорошо", что "плохо", что "мое", и что "чужое". А если детям и подросткам постоянно показывать, как добры, умны, симпатичны, наркоман, гомосексуалист и проститутка, они наверняка воспримут сказанное как установка, захотят ими быть.

Гражданская задача образования, системы просвещение – дать каждому тот абсолютно обязательный объем гуманитарного знания, который составляет основу самоидентичности народа. И в первую очередь речь должна идти о повышении в образовательном процессе роли таких предметов, как кыргызский язык, кыргызская литература, отечественная история – естественно в контексте всего богатства национальных традиций и культур. Сейчас в России добиваются, чтобы каждый уважающий себя студент должен прочитать 100 книг по специально сформированному списку. Студенты пишут сочинение на темы прочитанного к выпускным экзаменам. Давайте и мы проведем опрос наших культурных авторитетов и сформируем список, хотя бы 50 книг, которые должен будет прочитать не только каждый выпускник вуза и школ, но и правящая элита.

Соответствующие требования по выполнению Указа Президента должна и государственная политика в области культуры. Имеются в виду такие инструменты как телевидение, кино, Интернет и др., которые формируют общественное сознание, задают поведенческие образцы и нормы. Необходима тонкая культурная терапия, которая на всех уровнях – от школьных пособий до исторической документалистики – формировала бы высокую общую и политическую культуру народа.

Ни одно талантливое произведение искусства не должно быть вне поля зрения власти, интеллектуального и культурного сообщества. Президент Казахстана К.Токаев уже дважды отметил высокие достоинства фильма С.Шер-Нияза "Курманжан датка". Казахская интеллигенция заинтересованно, искренне обсуждает и хвалят этот фильм на различных форумах. А у нас, мне кажется, замалчивают эту неординарную картину. Или мы настолько отупели, что нас кроме митинговой вакханалии и сплетен желтой прессы ничего не интересует, или срабатывает застарелая кыргызская болезнь черной зависти успеху таланта. Иначе как оценить такое равнодушное наше отношение к достижению собственной национальной культуры. Другой пример. Недавно в Ташкенте на фестивале стал победителем молодой певец Азиз Батыров, узбек по национальности. Высокий, красивый, в кыргызском национальном костюме, левша на комузе замечательно исполнял кыргызскую песню. Потрясенная узбекская публика аплодировала стоя, в жюри засуетились и перешептывались, председатель жюри поднялась на сцену, поздравила парня лично и сразу стала аранжировать его песню на узбекском оркестре. Конечно, они узнали, что он узбек, но их умиляло и восхищало то, что он стал абсолютным кыргызом, олицетворяя братство двух народов! Однако, как реагировали наши власти, государственное телевидение на это прекрасное явление, а никак. На частных каналах транслируют иногда его выступления и все. Надо же максимально использовать такой факт в патриотическом и интернациональном воспитании народа.

Извлекая уроки из истории, мы обязаны подумать о благополучии народа Кыргызстана в новой эпохе, где главенствующая роль будут играть технологии, роботы. Мир находится на пороге тектонических сдвигов. Но при всем, при этом в центре мира остается человек, с его духовным миром, интеллектом и душевными переживаниями. Поэтому каждому из нас ни в коем случае нельзя упустить из рук важнейшее дело духовно-нравственного воспитания человека.

Автор: государственный и общественный деятель, доктор политических наук Жумагул Сааданбеков