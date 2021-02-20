"Необходимо продолжать работу по повышению доверия народа судебной системе"

19 февраля 2021 года в Бишкекском городском суде состоялось итоговое совещание по результатам деятельности местных судов города Бишкек за 2020 год с участием исполняющей обязанности председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакировой.

На совещании приняли участие заместитель председателя Верховного суда Нургуль Асанова и директор Судебного департамента Урмат Кожомбердиев.

С докладом по результатам деятельности за предыдущий год выступили председатели районных судов, заместители председателя Бишкекского городского суда по гражданским и экономическим, уголовным и делам о проступках и административным делам.

Участники совещания ознакомлены со статистическими данными по отправлению правосудия, качеством рассмотрения дел. Также были обсуждены вопросы, возникающие при рассмотрении дел, судьям районных судов города Бишкек были указаны все недостатки, пробелы при рассмотрении дел по показателям отменяемости и изменяемости обжалованных дел в Бишкекский городской суд.

Также председатель Бишкекского городского суда Алыбаев А.А. отметил, что в рамках объявленного года развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей, в настоящее время ведется активная работа по автоматизации процесса правосудия и по ювенальной юстиции.

Особый акцент был сделан результатам деятельности местных судов города Бишкек за 2020 год. В целом качество рассмотрения дел районными судами остается на уровне аналогичного периода 2019 года и составила 72,75% утверждаемости дел. При этом в отдельных районных судах прослеживается положительная динамика улучшения качества рассмотрения дел.

В ходе совещания были затронуты вопросы по соблюдению процессуальных сроков при рассмотрении дел, обсуждены вопросы о необходимости улучшения деятельности местных судов города Бишкек.

Обращено внимание судей на постоянное повышение своей квалификации, поскольку эффективность правосудия во многом зависит от судей, их профессиональной подготовки, единообразного применение судебной практики.

Исполняющая обязанности председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова призвала судей стараться достичь высокого качества отправления правосудия и единой судебной практики, рассмотрения дел в установленные законодательством процессуальные сроки.

Вместе с тем она пожелала дальнейших успехов судьям Бишкекского городского суда и четырех районных судов столицы с высокими показателями утверждаемости судебных актов по итогам 2020 года и подчеркнула необходимость продолжить работы по повышению доверия населения судебной системе.