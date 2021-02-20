Новиков: Мы должны быть готовы к любому развитию событий по COVID

Контроль за объемом запаса медикаментов в организациях здравоохранения и за ценами в аптеках должен быть абсолютный. Об этом первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков сказал на заседании Республиканского оперативного штаба.

"Последние дни вызывает настороженность ухудшение динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число заболевших превышает число выздоровевших. На сегодняшний день ситуация стабильная, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Озабоченность вызывает ситуация в Кеминском и Ысык-Атинском районах Чуйской области. Необходимо усилить контроль со стороны руководителей регионов, организаций здравоохранения за эпидемиологической ситуацией на местах. Акцентируйте внимание на сезонные случаи заболеваний ОРВИ и бактериальной пневмонией. Контроль за объемом запаса медикаментов в организациях здравоохранения, мониторинг запаса лекарств и цен на них в аптеках по всей стране должен быть абсолютный и на регулярной основе. Эпидемиологическая ситуация в каждом районе должна быть под особым контролем. Мы будем контролировать ситуацию в каждой районной больнице и по готовности завершения ремонтных работ открывать дополнительные инфекционные отделения", - сказал Артем Новиков.

Первый вице-премьер-министр отметил, что подготовленный Министерством здравоохранения и социального развития план по подготовке к третьей волне COVID-19 не отражает реальных потребностей на местах.

По его словам, необходимо кардинально переработать план с тем, чтобы каждый район страны мог в течение 1-2 дней развернуть в организациях здравоохранения дополнительный коечный фонд, обеспечить готовность систем подачи жидкого кислорода, обеспечить привлечение дополнительных медицинских специалистов, а также необходимый запас лекарств и препаратов в соответствии с новым клиническим протоколом лечения.

Как сообщили представители Министерства здравоохранения и социального развития, в данное время ведется работа по развертыванию дополнительного коечного фонда в регионах. На первом этапе, согласно плану, подготовят 3500 коек, из которых свыше 500 коек – в палатах интенсивной терапии, дополнительно еще развернут порядка 3400 коек.

В ходе заседания штаба было отмечено, что информация в СМИ о массовых случаях захоронения детей из-за пневмонии в Ошской области не подтвердилась.

Артем Новиков поручил Министерству здравоохранения и социального развития в трехдневный срок разработать и направить во все организации здравоохранения клиническое руководство по дифференциальной диагностике коронавирусной и других видов пневмонии.

По итогам заседания ведомству также поручено:

- в недельный срок совместно с Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий доработать с поставщиками фармацевтической продукции план бесперебойных поставок лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты согласно 4-му клиническому руководству по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, с определением их ответственности в случаях срыва оговоренных сроков поставок;

- усилить контроль за складывающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, а также контроль по другим серьезным заболеваниям;

- совместно с Министерством образования и науки провести информационную кампанию по добровольной вакцинации против гриппа и ОРВИ в школах;

- совместно с Министерством экономики и финансов в недельный срок внести информацию по прогнозной дате возможного наступления третьей волны коронавирусной инфекции на территории страны с указанием прогнозного количества зарегистрированных случаев.

Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях поручено:

- на постоянной основе отслеживать ситуацию по наличию запасов лекарственных средств и медицинских изделий в аптечной сети на вверенных территориях, а также проводить мониторинг цен на них;

- в недельный срок представить информацию о соблюдении временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в детских садах и школах республики.