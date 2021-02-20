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Мэрия Бишкека поднимет тарифы на проезд в маршрутках до 15 сомов

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека поднимет тарифы на проезд в маршрутках до 15 сомов. Стоимость же в общественном муниципальном транспорте станет 11 сомов. Об этом говорится в аналитической записке (АРВ) на проект постановления Бишкекского городского кенеша "О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта".

Напомним, в январе многие водители маршрутных такси Бишкека устроили забастовку. Они потребовали срочно повысить тарифы на проезд. Балбак Тулобаев будучи тогда и.о. мэра столицы назвал их аргументы убедительными. Он отметил, что повышение цен на проезд планируется весной.

В качестве описания проблемы отмечено, что "для значительной части населения транспортные расходы занимают весомую долю в общих потребительских расходах". Однако, "от уровня тарифов зависит финансовая стабильность предприятий транспорта, их выживаемость в условиях жесткой конкуренции".

Предлагалось три варианта: оставить все как есть; муниципальный общественный транспорт - 11 сомов, маршрутки - 15 сомов; либо 10 сомов и 13 сомов соответственно.

"...проведенный анализ показывает, что наиболее приемлемым и оперативно реализуемым является вариант регулирования №2, а именно: Принятие проекта постановления Бишкекского городского кенеша "О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта", с установлением тарифов за проезд в муниципальном общественном транспорте 11 сом, в автобусах частных фирм-перевозчиков 15 сом", - заключается в записке.


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URL: https://www.vb.kg/397592
Теги:
маршрутки, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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