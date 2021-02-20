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В Командовании ВС МВД КР состоялось торжественное мероприятие к 23 февраля

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- Оксана Гут
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Сегодня, 20 февраля, в Командовании Внутренних войск МВД КР состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня защитника Отечества. В нем приняли участие Министр внутренних дел КР полковник милиции Улан Ниязбеков, Командующий Внутренними войсками МВД КР полковник Исламбек Кенжекулов, военнослужащие, ветераны Внутренних войск МВД КР и приглашенные гости. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Перед началом торжества, участники почтили память ветеранов ВОВ и Внутренних войск, возложив цветы к Вечному огню на аллее Героев Внутренних войск МВД КР.

После, вниманию Министра внутренних дел и гостей были представлены элементы рукопашного боя, подготовленные военнослужащими войсковой части 714 "ШЕР" и показ видов стрелкового оружия и боевой техники.

Далее, торжественное мероприятие, продолжилось в клубе Внутренних войск. Глава МВД торжественно вручил штандарт Внутренних войск командующему и выступил с поздравительной речью.

"Сегодня, по сложившейся доброй традиции, народ Кыргызстана с благодарностью вспоминает героические подвиги наших воинов, склоняет головы перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за отчизну. Славные традиции ветеранов достойно наследуют и продолжают воины Внутренних войск. Они добросовестно выполняют свой воинский долг, показывают пример стойкости и выдержки в повседневной жизни, проявляют самоотверженность, мужество и с честью несут нелегкую службу по защите интересов граждан Кыргызской Республики", - обратился к собравшимся Улан Ниязбеков.

Ветераны и гости Внутренних войск также выступили с поздравлениями.

Приказами Министра внутренних дел и Командующего Внутренними войсками МВД КР ряд военнослужащих награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт подготовленный военным оркестром и коллективом художественной самодеятельности Внутренних войск МВД Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/397594
Теги:
военная служба, праздник, Кыргызстан, МВД
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