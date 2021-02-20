Садыр Жапаров совершит свой первый зарубежный визит в Россию 24-25 февраля

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24–25 февраля текущего года совершит свой первый зарубежный визит в качестве Главы государства в Российскую Федерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Дастан Дюшекеев.

Как он отметил, внешнеполитический курс Кыргызской Республики нацелен на дальнейшее укрепление и всестороннее расширение и развитие союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией.

В рамках предстоящего визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч главы государства с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Кроме того, на полях визита состоятся встречи с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.