Улукбек Марипов: "Для бизнеса я на связи 24 часа в сутки"

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов встретился с представителями отечественного бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Главной целью встречи стало обсуждение инициатив по дальнейшей активизации экономики и совместных мер по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей.

Встреча прошла в непринуждённой обстановке в режиме свободного микрофона, где каждый мог озвучить свои идеи и проблемы.

Премьер-министр отметил, что встречи подобного формата придают диалогу между Правительством и бизнес-сообществом дополнительный импульс и должны носить постоянный характер.

"Каждый присутствующий на этой встрече внес существенный вклад в развитие нашей республики. Долгое время мы не придавали должного внимания бизнесу. Однако, пришло время менять этот подход, внедрять новые бизнес-модели государственно-частного диалога. Мы готовы приложить все усилия, чтобы обеспечить прозрачные правила работы в сфере предпринимательства. Это касается и нормотворческих инициатив, и стимулирования предпринимателей к самостоятельному привлечению инвестиций, субсидирования инновационных стартапов, уменьшения проверок со стороны государственных органов и полного искоренения фактов давления на бизнес со стороны правоохранительных и фискальных органов", - сказал он и добавил, что в настоящее время разрабатывается План первоочередных мер правительства на 100 дней, которые будут дополнены идеями, озвученными на сегодняшней встрече.

"Этот план правительство намерено реализовать до первого июня текущего года. Его существенная часть будет посвящена мероприятиям, итоги которых не просто останутся на бумаге, а дадут реальные результаты", - сказал Улукбек Марипов.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из первых указов который был подписан президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым был Указ "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов", свою работу в данном направлении, также ведёт Совет по экономическим реформам при правительстве Кыргызской Республики.

В свою очередь представители бизнес-сообщества озвучили свои проблемы, а также внесли ряд идей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

В завершение встречи премьер-министр Улукбек Марипов выразил благодарность представителям бизнеса за конструктивный диалог и отметил, что готов быть на связи 24 часа в сутки.