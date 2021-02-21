В Ошской области в страшном ДТП погибли трое. Среди них малолетний ребенок

В Ошской области в ДТП погибли трое человек, среди них малолетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба МЧС, авария произошла 20 февраля в селе Биринчи май Кара-Кульджинского района.

Водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и вылетел в овраг.

В результате аварии погибли 3 человека - мужчина 1961 г. рождения, женщина 1974 г.р. и ребенок 2019 г.р.

На месте работали трое спасателей Кара-Кульджинского районного управления по чрезвычайным ситуациям. Они достали погибших из машины и передали скорой помощи.