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В Ошской области в страшном ДТП погибли трое. Среди них малолетний ребенок

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- Оксана Гут
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В Ошской области в ДТП погибли трое человек, среди них малолетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба МЧС, авария произошла 20 февраля в селе Биринчи май Кара-Кульджинского района.

Водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и вылетел в овраг.

В результате аварии погибли 3 человека - мужчина 1961 г. рождения, женщина 1974 г.р. и ребенок 2019 г.р.

На месте работали трое спасателей Кара-Кульджинского районного управления по чрезвычайным ситуациям. Они достали погибших из машины и передали скорой помощи.


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URL: https://www.vb.kg/397603
Теги:
ДТП, Ошская область, погибшие, Кыргызстан, погиб ребенок, МЧС
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