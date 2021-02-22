Погода
$ 84.46 - 84.68
€ 101.95 - 102.77

Профессор из Австрии сравнил вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова

509  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует эффективность и надёжность, сравнимые с характеристиками автомата Калашникова. Об этом заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер в интервью изданию Kronen Zeitung.

"Спутник V" – как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надёжный и эффективный. Обнадёживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале – хотя и поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность", – сказал профессор.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. В стране используют препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397605
Теги:
Австрия, вакцина, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  