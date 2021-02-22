Профессор из Австрии сравнил вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует эффективность и надёжность, сравнимые с характеристиками автомата Калашникова. Об этом заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер в интервью изданию Kronen Zeitung.

"Спутник V" – как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надёжный и эффективный. Обнадёживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале – хотя и поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность", – сказал профессор.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. В стране используют препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.