В Чехии ввели обязательное ношение респираторов в общественных местах

С 22 февраля в Чехии вводится обязательное ношение респираторов в общественных местах. Приказ об этом распространило Министерство здравоохранения страны, сообщает Чешское телевидение.

Новые правила вводятся из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением британского варианта вируса.

По словам министра здравоохранения Яна Блатны, самодельные маски и другие средства защиты недостаточны для предотвращения заражения новым типом коронавируса. Респираторы же предписывается носить в магазинах, общественном транспорте и других местах большого скопления людей.

Глава Минздрава отметил, что респираторы доступны на рынке, и регулирование их цены пока не рассматривается. Но если вдруг возникнет дефицит, то соответствующие чиновники решат проблему, заявил он.

Как сообщает Чешское телевидение, местные компании с начала пандемии начали производить респираторы и постоянно увеличивают мощности.

В стране до 28 февраля действует режим чрезвычайной ситуации. Школы работают в дистанционном формате, закрыты крупные магазины, кафе и рестораны работают лишь навынос. По вечерам действует комендантский час, жителям страны запрещено без веских причин выходить из дома.

В Чехии с начала пандемии зарегистрировано 1 134 957 случаев коронавируса, умерли 18 913 человек.

Источник: informburo.kz