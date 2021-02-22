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В Чехии ввели обязательное ношение респираторов в общественных местах

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С 22 февраля в Чехии вводится обязательное ношение респираторов в общественных местах. Приказ об этом распространило Министерство здравоохранения страны, сообщает Чешское телевидение.

Новые правила вводятся из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением британского варианта вируса.

По словам министра здравоохранения Яна Блатны, самодельные маски и другие средства защиты недостаточны для предотвращения заражения новым типом коронавируса. Респираторы же предписывается носить в магазинах, общественном транспорте и других местах большого скопления людей.

Глава Минздрава отметил, что респираторы доступны на рынке, и регулирование их цены пока не рассматривается. Но если вдруг возникнет дефицит, то соответствующие чиновники решат проблему, заявил он.

Как сообщает Чешское телевидение, местные компании с начала пандемии начали производить респираторы и постоянно увеличивают мощности.

В стране до 28 февраля действует режим чрезвычайной ситуации. Школы работают в дистанционном формате, закрыты крупные магазины, кафе и рестораны работают лишь навынос. По вечерам действует комендантский час, жителям страны запрещено без веских причин выходить из дома.

В Чехии с начала пандемии зарегистрировано 1 134 957 случаев коронавируса, умерли 18 913 человек.

Источник: informburo.kz


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URL: https://www.vb.kg/397606
Теги:
Чехия, коронавирус
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Комментарии
Ой,ой
22.02.2021, 10:03

А интересно. Вот у нас все кабаки забиты ,а школы не хотят открывать.

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